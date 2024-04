El patrimonio de Lacalle Pou se fue para arriba

Lacalle Pou: Un gran ahorrista

La noticia que circuló en la jornada del día jueves es que el patrimonio de Lacalle Pou creció más de 60 %. Es una cifra impactante, pero mucho más cuando se la pone en plata.

El ingreso mensual de un presidente de la República, de acuerdo a lo que figura en el portal web de la Presidencia de la República, se ubica en los 526.000 pesos uruguayos. Esto incluye el sueldo y los gastos de representación de acuerdo al artículo 1° de la ley 16.627. En comparación al salario de otros presidentes latinoamericanos, el de Lacalle Pou es uno de los más voluminosos.

En el 2021 el salario del presidente rondaba los 405.000 pesos, esta cifra será la que se utilizará a continuación para realizar algunas elucubraciones. Si multiplicamos los 405.000 pesos por 34, que serían los meses involucrados entre los años 2020 y 2023, la suma total indica que el presidente de la república habría cobrado casi 14 millones de pesos, unos 368.000 dólares por concepto de salario.

El presidente no parece ser muy austero en sus gastos, sin embargo, logró ahorrar cerca de 240.000 dólares. Su patrimonio en 2020 rondaba los 15.000.000 de pesos, unos 357.000 dólares. En el transcurso de cuatro años, se incrementó a 23.000.000 de pesos, aproximadamente 600.000 dólares.

Lo llamativo es que mientras el presidente Lacalle Pou pudo ahorrar estos miles de dólares, el Uruguay vivió un escenario de pérdida de salarios, aumento de las tarifas, aumento de los impuestos y, sobre todo, aumento de la pobreza. Y particularmente de la pobreza infantil, algo que debería interpelar al Gobierno y principalmente a quien encabeza las gestiones en la Torre Ejecutiva.

Para ser gráficos, mientras el presidente ahorró e incrementó su patrimonio, la pobreza en Uruguay se ubicó en 10,1 % en 2023, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra representó un crecimiento respecto al cierre de 2022, que fue de 9,9 %.

En cuanto a la pobreza infantil, algo que debería de provocar una indignación generalizada, en el 2023 fue estimada en 20,1 %, cuando había sido de 19,7 % en 2022, según datos del INE. Las franjas etarias hasta los 17 años son las poblaciones que registran mayores porcentajes de pobreza en el país.

Y debe recordarse que de cada 1.000 personas, 101 de ellas no superaron en 2023 el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. En todo este contexto se dio el incremento patrimonial de Lacalle Pou.

No sólo a Lacalle Pou le fue bien. También a la emprendedora exitosa

Por su parte, quien figura como cónyuge de Lacalle Pou, Lorena Ponce de León, y con la que mantiene separación de bienes, logró prácticamente multiplicar por dos su patrimonio en tan solo cuatro años. Lorena Ponce de León declaró en el 2020 un patrimonio de 14.898.000 de pesos, unos 354.714 dólares al valor de ese año. En el 2024 su cifra se disparó y supera a la declarada por Lacalle Pou. El patrimonio de Ponce de León fue declarado en aproximadamente 25.000.000 de pesos, lo que supone unos 650.000 dólares. Nada mal para alguien que dice ganar 140.000 pesos mensuales.

Una declaración jurada que hace ruido

Las declaraciones juradas de legisladores del Gobierno han estado en el tapete, sobre todo aquellos vinculados al Partido Nacional. Primero fue el caso de Juan Sartori, quien se negó en múltiples oportunidades a colaborar con el organismo de contralor, la JUTEP. Su negativa a la hora de aportar toda la documentación requerida le valió sanciones y retenciones de salario.

En las últimas horas se conoció otro caso que seguramente va a dar que hablar. Se trata del legislador Rodrigo Blás, actual senador del Partido Nacional y quien fuera suplente del exsenador Gustavo Penadés. El legislador, oriundo de Maldonado, se encuentra bajo la lupa de la JUTEP.

La directora del organismo, Ana Ferraris, envió un escrito a la presidenta del organismo debido a que existen dudas sobre las declaraciones del actual senador. El senador nacionalista, quien fuera candidato a intendente, presentó declaraciones juradas en el 2020 y 2021. La comparación entre ambas permitió a Ferraris concluir que había inexactitudes e información que podría faltar, lo cual ameritaba, según la directora, indagar al respecto y solicitar información a organismos como DGI, BPS y Banco Central, a los efectos de cruzar datos y aclarar la situación sobre las distorsiones patrimoniales que existen. Ferraris indicó en el escrito que los ingresos del actual senador se multiplicaron por 10 en tan solo un año.

No es de ricos, es de chetos

La compra de la polémica moto en la que se paseó el presidente Lacalle Pou luego de pasar una jornada en Punta del Este en el yate de sus amigos, merece algunas menciones aparte. El valor de la moto Harley-Davidson es por lo menos impactante, nada más y nada menos que 55.000 dólares. No se puede negar que es paladar fino hasta para elegir motos. Su refinado gusto por lo caro, lo lujoso y lo extravagante ebulle de sus poros. Es también una forma de demostración de poder, de cierta impunidad que tienen los de riñón cubierto.

Pero sus respingados gustos no ocultan la torpeza del típico “nene bien” que tiene lo que quiere, pero no sabe cómo usarlo. Se equivocó de casco y casi se le cae la moto cuando quiso presumir su nave. Al parecer, por la evidencia de las imágenes, el birrodado era un poco más alto que sus verdaderas posibilidades. Sus buenas condiciones de surfista no se aplicaron al terreno del asfalto.

Dicho esto, que el presidente no se sienta solo en sus gustos lujosos. En sus filas (otro que ya apareció en el cuento), el senador Rodrigo Blás también tiene debilidades por Punta del Este, por los megaempresarios y los autos de alta gama. No cualquiera se pasea en una BMW valuada en 200.000 dólares ni en motos de 50.000 dólares. Hay que ser blanco y tener buenos amigos.