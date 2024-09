El periodista Enrique Ortega Salinas recibió amenazas

El escritor comentó a Caras y Caretas: “Cuando publiqué EL POZO DE PANDORA y LAS REGLAS DE LA MAFIA (ambos premiados con el LIBRO DE 0R0 de la Cámara del Libro en 2003) recibí varias amenazas; pero no les di importancia, ya que perro que ladra no muerde; sin embargo, esta vez, el tenor de uno de los mensajes me obligó a tomar medidas”.