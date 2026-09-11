El petróleo supera nuevamente los 100 dólares por barril ante escalada del conflicto en Oriente Medio

Jason Tuvey, economista jefe adjunto de mercados emergentes en Capital Economics, advirtió que la dinámica actual "podría frenar la recuperación de la producción de petróleo en el Golfo y aumenta el riesgo de que los precios mundiales de la energía sigan subiendo en las próximas semanas".

Por su parte, análisis de S&P Global Energy sugieren que la tendencia de precios altos tiende a consolidarse, alejando la posibilidad de volver a los niveles de producción de principios de año. De mantenerse este escenario, economistas prevén una aceleración de la inflación a nivel global, lo que presionaría a los bancos centrales a elevar las tasas de interés y añadiría tensión sobre los mercados de bonos y acciones.

Declaraciones políticas y perspectivas de mercado

Ante el impacto inflacionario, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los precios sufrirán una caída sustancial tras los comicios del 3 de noviembre, asegurando que "la guerra terminará muy poco después de las elecciones".

A pesar de estas proyecciones gubernamentales, analistas internacionales sostienen que la infraestructura económica de diversos países continuará sintiendo los efectos del encarecimiento energético en el mediano plazo.