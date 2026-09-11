El petróleo supera nuevamente los 100 dólares por barril ante escalada del conflicto en Oriente Medio

El mercado energético internacional registró un nuevo incremento en las cotizaciones del crudo. El precio del petróleo volvió a superar la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, reflejando el impacto directo de la crisis geopolítica y los recientes choques militares entre Estados Unidos e Irán en el suministro global.
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El crudo Brent, de referencia internacional, alcanzó los 108 dólares por barril, acumulando una subida del 7,1% en comparación con los registros reportados en mayo de este año. Esta racha alcista responde a la intensificación de las agresiones y a la inestabilidad política que dificultan la estabilización de los mercados financieros y de materias primas.
Incertidumbre en la producción y riesgo de mayor inflación
Expertos del sector privado coinciden en que el panorama actual dificultará una normalización de la oferta en el corto plazo.
Jason Tuvey, economista jefe adjunto de mercados emergentes en Capital Economics, advirtió que la dinámica actual "podría frenar la recuperación de la producción de petróleo en el Golfo y aumenta el riesgo de que los precios mundiales de la energía sigan subiendo en las próximas semanas".
Por su parte, análisis de S&P Global Energy sugieren que la tendencia de precios altos tiende a consolidarse, alejando la posibilidad de volver a los niveles de producción de principios de año. De mantenerse este escenario, economistas prevén una aceleración de la inflación a nivel global, lo que presionaría a los bancos centrales a elevar las tasas de interés y añadiría tensión sobre los mercados de bonos y acciones.
Declaraciones políticas y perspectivas de mercado
Ante el impacto inflacionario, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los precios sufrirán una caída sustancial tras los comicios del 3 de noviembre, asegurando que "la guerra terminará muy poco después de las elecciones".
A pesar de estas proyecciones gubernamentales, analistas internacionales sostienen que la infraestructura económica de diversos países continuará sintiendo los efectos del encarecimiento energético en el mediano plazo.