City Torque perdió en Cusco pero vuelve con "aire" para la revancha en Montevideo

Pero el mismo no demoró en llegar y fue a los 28', tras una presión sobre Agúero, el argentino Bandiera que encaró y la cruzó para que el uruguayo Cristian Souza por el centro tocara para el 1-0.

Un golpe duro para los ciudadanos que solo encontraban algo en ofensiva cuando la pelota le llegaba a Obergón, pero que además no estaban firmes en defensa.

Hohberg con otro disparo avisó de la cercanía del segundo que llegó a los 42'. Otro uruguayo, Maximiliano Amondarain se mandó al ataque y sacó un zapatazo de media distancia que se metió pegado al palo izquierdo del meta para el 2-0 con que se fue el primer tiempo.

Aguantó en la altura como pudo

En el complemento un centro cerrado de SIlvera que tapó Espinoza dando rebote, dejó a Salomón Rodríguez de frente para buscar el descuento pero su tiro se fue muy elevado. La primera a fondo del ciudadano que luego avisó con un disparo elevado de Siles, ya mostrando algo más de su juego ofensivo.

El partido era otro, con el equipo uruguayo parado más lejos de su arco y no sufriendo tanto el duelo como antes, algo que incomodó al local que quería ampliar distancias. Y cerca estuvo a los 73' cuando un centro de Martínich encontró desmarcado a Bandiera por el segundo palo, pero su cabezazo cruzado se fue pegado al palo.

Cambios en los dos y la recta final del partido era con los peruanos presionando y tratando de ahogar a su rival en la altura, mientras que los de Méndez se defendían a la espera de sostener la distancia en el escore.

Centro y pelotas largas al área eran la receta con un Kagelmacher y Brian Gutiérrez como estandartes para sostener. El pitazo final sirvió como calmante de un momento de apremió y cerró el 0-2 que deberá revertir City Torque cuando sea local en Montevideo.