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Política UTE | cargadores | vehículos

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UTE amplía la red pública de cargadores eléctricos para vehículos

UTE suma 8 puntos de carga rápida y busca llegar a 1.000 puntos en 2027 ante el avance de la movilidad eléctrica.

UTE amplía red de cargadores

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Por Redacción Caras y Caretas

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) dio un nuevo paso en su estrategia de expansión de la red de carga pública para vehículos eléctricos con la inauguración de la electrolinera Malvín, situada en Valencia 1795, Montevideo.

La nueva instalación está equipada con ocho puntos de carga rápida con conectores CCS2 y cargadores con potencias de hasta 120 kW (60 kW por punto). El servicio funciona de manera continua las 24 horas del día, los siete días de la semana. Durante su primer mes de funcionamiento, la estación ya registró 5.244 sesiones de carga, con un pico de demanda concentrado entre las 11:00 y las 21:00 horas.

Al acto inaugural asistieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la presidenta de UTE, Andrea Cabrera; y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Durante la presentación, Alejandro Sánchez destacó que esta iniciativa se enmarca en una política pública de desarrollo e innovación tecnológica: “Uruguay es líder en la transformación energética, respaldada por un acuerdo multipartidario iniciado en 2010. Contar con una empresa pública pujante nos permite potenciar la movilidad sostenible y extender la infraestructura en zonas de alto crecimiento del parque automotor eléctrico”.

Por su parte, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, subrayó el valor ecológico de la red: “Hoy contamos con una matriz donde casi el 98% del tiempo proviene de fuentes renovables, por lo que la movilidad pasa a ser verdaderamente sostenible. Además, desde UTE otorgamos beneficios tarifarios a privados para incentivar la carga domiciliaria, que representa la alternativa más cómoda y económica para el usuario”.

Crecimiento del parque automotor eléctrico y metas a futuro

Actualmente, circulan en Uruguay aproximadamente 35.000 vehículos eléctricos, de los cuales más de 15.000 fueron vendidos durante el año 2026. Los vehículos livianos ya representan más del 2% del parque automotor nacional, reflejando una demanda creciente de infraestructura.

Para dar respuesta a este incremento, la red de UTE cuenta hoy con 531 puntos de carga activos (367 de corriente continua y 164 de corriente alterna) distribuidos en los 19 departamentos y 180 localidades del país. Solo en el mes de julio de 2026, la red global registró 120.853 sesiones de carga.

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