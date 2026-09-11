UTE amplía la red pública de cargadores eléctricos para vehículos

Durante la presentación, Alejandro Sánchez destacó que esta iniciativa se enmarca en una política pública de desarrollo e innovación tecnológica: “Uruguay es líder en la transformación energética, respaldada por un acuerdo multipartidario iniciado en 2010. Contar con una empresa pública pujante nos permite potenciar la movilidad sostenible y extender la infraestructura en zonas de alto crecimiento del parque automotor eléctrico”.

Por su parte, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, subrayó el valor ecológico de la red: “Hoy contamos con una matriz donde casi el 98% del tiempo proviene de fuentes renovables, por lo que la movilidad pasa a ser verdaderamente sostenible. Además, desde UTE otorgamos beneficios tarifarios a privados para incentivar la carga domiciliaria, que representa la alternativa más cómoda y económica para el usuario”.

Crecimiento del parque automotor eléctrico y metas a futuro

Actualmente, circulan en Uruguay aproximadamente 35.000 vehículos eléctricos, de los cuales más de 15.000 fueron vendidos durante el año 2026. Los vehículos livianos ya representan más del 2% del parque automotor nacional, reflejando una demanda creciente de infraestructura.

Para dar respuesta a este incremento, la red de UTE cuenta hoy con 531 puntos de carga activos (367 de corriente continua y 164 de corriente alterna) distribuidos en los 19 departamentos y 180 localidades del país. Solo en el mes de julio de 2026, la red global registró 120.853 sesiones de carga.