El Pit-Cnt aprobó plan para gravar al 1% más rico y combatir la pobreza infantil

Serían gravadas “las 25.000 personas con mayor patrimonio” del país y su patrimonio oscila entre un millón de dólares a “algo más de 1.000 millones de dólares”.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Pit-Cnt continúa adelante con su idea de gravar a los más ricos, con el objetivo mitigar la pobreza infantil en el Uruguay, algo que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi no comparte y no lo tiene en agenda.

Este viernes la central sindical aprobó en su Mesa Representativa el documento político-técnico que sostiene su propuesta de gravar al 1% más rico del país. Esta instancia fue el corolario de un proceso que inició con la idea durante el acto de 1° de mayo y continuó con la conformación de un ámbito multidisciplinario con el fin de llegar a este documento marco. De este espacio de trabajo participaron integrantes del Instituto Cuesta Duarte, del Centro de Investigaciones Económicas y academicos independientes.

La moción de aprobación del documento, donde se señala que el “Pit-Cnt entiende que se trata de una propuesta con la necesaria solvencia técnica”. Se detalla además que el plan aprobado es “abierto a la consideración del pueblo y sus organizaciones, de las autoridades, de los diferentes representantes del sistema político y de la academia”.

“Está concebido para mejorar la vida de nuestro pueblo, especialmente de los hogares con participación de niñas, niños y adolescentes”, remarca la moción, que “encomienda a las filiales que adopten todas las medidas para estudiar, conocer y aportar a esta discusión”.

25.000 personas gravadas

Del informe presentado, se da cuenta de una serie de “estimaciones preliminares”. Se parte, concretamente, de que serían gravadas “las 25.000 personas con mayor patrimonio” del país. Se detalla que su patrimonio oscila entre un millón de dólares a “algo más de 1.000 millones de dólares”.

En ese sentido, se sostiene que la recaudación de fondos que se llevaría adelante por medio del impuesto al patrimonio de las personas físicas (IPPF) podría representar, según se estima, el equivalente al 1% del producto interno bruto. Específicamente, para la aplicación de este nuevo gravamen se crea una figura impositiva sobre el propio IPPF, lo que se da por llamar en la propuesta “Sobretasa del IPPF”.

El documento aclara que lo recaudado a través de la nueva figura impositiva debe ir a un “fondo específico para implementar políticas en distintas direcciones que apunten a reducir la pobreza en los hogares de niños, niñas y adolescentes”.

Como conclusión, en el segmento del informe presentado a las direcciones sindicales se remarca que “la propuesta de Sobretasa del IPPF debe entenderse como un punto de partida concreto para el intercambio y la discusión”, y no como “una propuesta cerrada”.

