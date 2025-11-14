Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad estafas | redes sociales | comunicado

Alerta a la población

UTE advirtió un incremento de estafas mediante redes sociales y publicidades falsas

UTE detectó un incremento notorio de publicidades y esquemas fraudulentos promoviendo herramientas financieras como el ahorro y la inversión, utilizando la imagen del ente.

UTE emitió un comunicado advirtiendo el incremento de estafas.

Por Redacción Caras y Caretas

UTE emitió una advertencia por estafas en redes sociales, sitios web y plataformas en línea. En un comunicado difundido este viernes, informó a la población que "se ha detectado un incremento notorio de publicidades y esquemas fraudulentos promoviendo herramientas financieras como el ahorro y la inversión, utilizando la imagen del ente, como figuras públicas vinculadas a él".

Recomendaciones de UTE ante crecientes modalidades de estafas

Se exhorta al público en general a extremar los cuidados y evitar:

-Ingresar a enlaces y/o publicidades sospechosas que prometan ganancias extraordinarias o beneficios desproporcionados, especialmente en lapsos reducidos.

-Descargar aplicaciones desde links compartidos, redes sociales, mensajes de texto, etc. Utilice aplicaciones y sitios de descargas verificados.

-Proporcionar datos personales y/o financieros confidenciales como claves, números de cuenta, direcciones, contraseñas, entre otros.

Se recuerda que UTE realiza comunicaciones únicamente a través de sus canales oficiales:

Telegestiones UTE llamando al 0800 1930 desde un teléfono fijo o *1930 desde un celular.

www.ute.com.uy

X: utecomunicacion

Facebook: http://facebook.com/utecomunicacion

Instagram: http://instagram.com/utecomunicacion

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ute/

Comunicado Estafas (Gral) Noviembre 2025 Final

Temas

