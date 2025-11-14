UTE advirtió un incremento de estafas mediante redes sociales y publicidades falsas

UTE emitió una advertencia por estafas en redes sociales, sitios web y plataformas en línea. En un comunicado difundido este viernes, informó a la población que "se ha detectado un incremento notorio de publicidades y esquemas fraudulentos promoviendo herramientas financieras como el ahorro y la inversión, utilizando la imagen del ente, como figuras públicas vinculadas a él".