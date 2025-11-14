Sandra Fleitas reexaminará caso Mutio por presuntas irregularidades en investigación de fiscal Ferrero

La denuncia apunta que "se ocultaron pruebas clave, se incorporaron declaraciones falsas y se interpretaron erróneamente datos técnicos decisivos".

El abogado del condenado entiende que Ferrero y algunos funcionarios de la Aduana y Prefectura ocultaron información relevante que, incluso, podría haber evitado la pena de su cliente. Al respecto, Ceretta advirtió que “se presentaron muchas pruebas en Fiscalía: correos electrónicos, informes, oficios, declaraciones, testimonios”, e insistió en que quiere saber qué pasó con determinada información “realmente útil que requiere de una investigación” que no se había hecho por parte del fiscal de Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez.

DAN_8950 Fiscal Gilberto Rodríguez. Dante Fernández / FocoUy

El archivo de Gilberto Rodríguez y la reexaminación del caso

En setiembre, Rodríguez archivó la denuncia por entender que no había elementos para comenzar con las indagatorias: "No ameritan en esta instancia el diligenciamiento de evidencias útiles" para la investigación, argumentó. Según el fiscal, "la valoración" de la evidencia en este caso "fue apreciada por órganos jurisdiccionales con todas las garantías" llegando incluso hasta la Suprema Corte de Justicia.

Luego, la defensa de Mutio resolvió solicitar el reexamen del caso a lo que la Justicia resolvió acceder durante una audiencia realizada este viernes 14 de noviembre. La jueza Olivera entendió, a diferencia del fiscal Rodríguez, que existen hechos que ameritan una investigación.

Ahora, la Fiscalía deberá asignar el caso a un nuevo fiscal que tendrá un plazo de 20 días para determinar si investiga la denuncia o vuelve a archivar el expediente. Según la Resolución N° 44/023 de la Fiscalía (en su punto 7), la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de de 2º turno -a cargo de la fiscal Silvia Fleitas- procederá a la revisión de los casos de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno.

Si la nueva Fiscalía investiga y comprueba que hubo falsos testimonios, puede servir como causal de revisión de la condena, la cual Mutio ya lleva 3 años de cumplimiento efectivo en prisión (desde el año pasado en un módulo de máxima seguridad del exComcar).

Como última instancia, la defensa de Mutio podrá solicitar la revisión de la pena ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).