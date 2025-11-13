Espionaje ilegal en INR: sindicatos reclaman a Interior y blancos huyen de comisión para no investigar

06072020-20200706_MZINA_6600 Luis Mendoza creó la OIT que fue dirigida por Carlos Taroco. Mauricio Zina / FocoUy

Pedidos de información para consultar sobre pesquisas ilegales a funcionarios policiales

En ese mismo sentido, los pedidos de información realizados el martes pasado a la cartera por Alfredo Olivera, del Sindicato de Policía Caminera; Luis Cetrángolo, del Sindicato Policial de Artigas; y Rudeber Montelongo, del Sindicato de Policías Agremiados Canarios, (a los accedió Caras y Caretas), los trabajadores buscan determinar si algún integrante de la OIT accedió a sus datos personales a través de sistemas oficiales del ministerio, para “tareas de inteligencia o vigilancia ilegal”.

"La utilización de información personal por parte de los integrantes de un organismo de Inteligencia ilegal dentro del Estado constituye una violación a lo dispuesto en la ley 18.331 (art. 8 y 10) de Protección de Datos Personales, advirtieron los sindicatos en los documentos petitorios.

Los sindicatos justificaron los pedidos debido a “antecedentes recientes y de público conocimiento que dan cuenta de prácticas de espionaje o vigilancia ilegal por parte de organismos estatales durante el anterior gobierno”, no solo en la trama de Penadés, sino también en casos de “seguimiento” a los exsenadores Charles Carrera y Mario Bergara, “quienes fueron objeto de fichajes y pesquisas ilegales coordinadas por el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, en colaboración con privados, con el objetivo de deslegitimarlos políticamente”, apuntaron.

Senadores blancos abandonaron comisión parlamentaria para no investigar el caso

Por otra parte, integrantes del Sitrapen concurrieron el pasado 29 de setiembre a la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado del Parlamento, a fin de explicar lo denunciado (el 29 de julio al Ministerio del Interior y el 2 de setiembre ante Fiscalía, junto al abogado Juan Ceretta). El presidente del Sitrapen, Germán Gutiérrez expresó a Caras y Caretas, su cuestionamiento a los dos senadores nacionalistas Graciela Bianchi y Juan Martín Rodríguez "se fueron de la comisión sin escuchar a los denunciantes con el presunto fin de que la sesión quedara sin cuórum" para recibir la denuncia del sindicato y crear una comisión investigadora.

Inteligencia del Estado

Según subyace de la versión taquigráfica, el senador Rodríguez, a diferencia del criterio esgrimido por los legisladores nacionalistas en el caso de Charles Carrera -por ejemplo-, entendió que en este caso "no correspondía" atender la denuncia porque "el caso está judicializado", dijo.

En la Justicia, la denuncia penal sobre la OIT quedó en manos del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno, Alejandro Machado.

A su vez, tras el abandono de Bianchi en plena sesión de la comisión, Rodríguez dejó sin cuórum la misma, solicitando al presidente de esta (Sebastián Da Silva) que "debido al acotado número de concurrentes que hay, simplemente quiero dejar constancia de que ante el retiro de la senadora Bianchi de esta comisión, estamos sesionando sin cuórum. Por lo tanto, deberíamos levantar la sesión", advirtió.

A pesar de que Da Silva le recordó que "es posible sesionar sin cuórum una vez que la reunión haya comenzado", Rodríguez se retiró igual.