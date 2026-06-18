El Programa de Becas Butiá proyecta llegar a 70.000 estudiantes de educación media en 2029

Educación como derecho y articulación transversal

Durante la presentación, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, subrayó que las Becas Butiá responden a una concepción de la educación como un derecho fundamental. El jerarca remarcó el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo de políticas públicas orientadas a generar oportunidades equitativas para la infancia y la adolescencia, ponderando el carácter transversal del programa, que coordina los esfuerzos de múltiples organismos del Estado para optimizar la gestión.

Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, detalló las reformas introducidas en el sistema para mejorar tanto los montos otorgados como la progresividad de los beneficios y los plazos de pago, definiendo a las becas como una herramienta esencial de protección social.

Presupuesto incremental y fortalecimiento de la educación pública

Caggiani recordó que la ANEP dispuso de una partida incremental de 50 millones de dólares el año pasado. Estos recursos adicionales permitieron financiar de forma directa diversas líneas de acción prioritarias:

Ampliación del sistema de becas: Sustento financiero para expandir la cobertura en educación media.

Apoyo al inicio de cursos: Entrega de 180.000 bonos de inicio de clases destinados a estudiantes de educación inicial y primaria en todo el país.

Alimentación escolar: Duplicación de la cobertura de alimentación en educación media, que pasó de 20.000 a 40.000 estudiantes beneficiarios.

Según indicó el titular de la ANEP, estas medidas forman parte de la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos aprobados por el Parlamento y aseguran las bases operativas para cumplir con el compromiso de alcanzar las 70.000 becas al cierre del quinquenio.