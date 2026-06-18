El Programa de Becas Butiá proyecta llegar a 70.000 estudiantes de educación media en 2029

El Programa Becas Butiá alcanzó la cifra de 20.958 becas vigentes para estudiantes de educación media básica y media superior en todo el territorio nacional. La meta institucional apunta a expandir de forma sostenida la cobertura hasta llegar a 70.000 adolescentes al finalizar el período de gobierno, en 2029.
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Los datos fueron presentados de manera oficial por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi. La iniciativa se consolida como un eje central de las políticas gubernamentales para fortalecer el acceso, la permanencia y la culminación de los ciclos educativos mediante apoyo económico y acompañamiento continuo.
A la fecha, el programa registra 18.189 cuentas Butiá operativas (16.344 asociadas a tarjetas de débito), con una tasa de uso efectivo del beneficio que alcanza el 92%. En esta nueva etapa, las autoridades confirmaron un incremento en el monto mínimo de la prestación, así como un aumento en la cantidad de pagos anuales.
Educación como derecho y articulación transversal
Durante la presentación, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, subrayó que las Becas Butiá responden a una concepción de la educación como un derecho fundamental. El jerarca remarcó el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo de políticas públicas orientadas a generar oportunidades equitativas para la infancia y la adolescencia, ponderando el carácter transversal del programa, que coordina los esfuerzos de múltiples organismos del Estado para optimizar la gestión.
Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, detalló las reformas introducidas en el sistema para mejorar tanto los montos otorgados como la progresividad de los beneficios y los plazos de pago, definiendo a las becas como una herramienta esencial de protección social.
Presupuesto incremental y fortalecimiento de la educación pública
Caggiani recordó que la ANEP dispuso de una partida incremental de 50 millones de dólares el año pasado. Estos recursos adicionales permitieron financiar de forma directa diversas líneas de acción prioritarias:
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Ampliación del sistema de becas: Sustento financiero para expandir la cobertura en educación media.
Apoyo al inicio de cursos: Entrega de 180.000 bonos de inicio de clases destinados a estudiantes de educación inicial y primaria en todo el país.
Alimentación escolar: Duplicación de la cobertura de alimentación en educación media, que pasó de 20.000 a 40.000 estudiantes beneficiarios.
Según indicó el titular de la ANEP, estas medidas forman parte de la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos aprobados por el Parlamento y aseguran las bases operativas para cumplir con el compromiso de alcanzar las 70.000 becas al cierre del quinquenio.