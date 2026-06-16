El programa de seguridad Más Barrio desembarca este miércoles en Las Piedras

Asimismo, remarcó que la intervención no se limita a obras de infraestructura o mejoras habitacionales, sino que se procura una acción integral y sostenida en el tiempo. El Estado no llega y se retira después de que intervino; el Estado continúa. Vamos a seguir presentes y vamos a seguir trabajando con la comunidad”, aseguró.

Relevamiento

Según informó el MVOT en su sitio web, las acciones comenzarán con un relevamiento, que permitirá conocer la realidad de cada familia y acercar respuestas concretas, explicó la jerarca. Se utilizarán formularios electrónicos para agilizar el procesamiento y el análisis de los datos obtenidos.

Además de indagar acerca de las características de los hogares, las condiciones habitacionales y los servicios existentes, se incorporarán preguntas vinculadas a la percepción de seguridad de los vecinos. Esto permitirá contar con un diagnóstico detallado de la realidad del barrio y definir las acciones prioritarias para los próximos años.

Más Barrio

Por su parte, el ministro Negro destacó el papel de la Policía Nacional en el desarrollo del programa, señalando que su conocimiento de los territorios y su capacidad de diagnóstico constituyen un aporte fundamental para la implementación de las intervenciones y el seguimiento de las acciones en cada zona.

Asimismo, el jerarca subrayó que la participación del Ministerio del Interior no se limita a acciones puntuales de seguridad, sino que forma parte de un proceso integral orientado a acompañar y sostener el desarrollo del programa junto a los demás organismos involucrados.