Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Ante la Celac

Cuba denuncia la «militarización» de EEUU en el Caribe bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos

El canciller de Cuba Bruno Rodríguez afirmó en la ONU que Washington busca imponer la Doctrina Monroe y debilitar los mecanismos de integración regional.

Cuba denunció ante la CELAC

Cuba denunció ante la CELAC
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este lunes que el Gobierno de EEUU utiliza la lucha contra el narcotráfico como un «pretexto» para incrementar la presencia y militarización en América Latina y el Caribe, calificando dicha estrategia como un instrumento de dominación regional.

Durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) —desarrollada en el marco de la Asamblea General de la ONU—, el jefe de la diplomacia cubana alertó que la región enfrenta «una ofensiva del gobierno de EE. UU. para imponer la arcaica Doctrina Monroe, acentuada bajo nuevos e inaceptables corolarios».

A través de sus canales oficiales, el diplomático cubano enfatizó que Washington aplica medidas coercitivas, impone aranceles punitivos y promueve iniciativas divisivas que buscan debilitar las plataformas de concertación multilateral construidas por los países de la zona.

Denuncia de cerco económico y presiones bilaterales

En su intervención, Rodríguez Rodríguez enfatizó la intensificación del embargo económico impuesto por la administración estadounidense contra la isla, haciendo especial hincapié en el cerco energético, el impacto de las sanciones secundarias, la presión mediática y las constantes amenazas de agresión contra la soberanía cubana.

El pronunciamiento ocurre en un momento de pronunciada fricción geopolítica en la cuenca del Caribe, derivado de las operaciones militares y despliegues aeronavales iniciados por la administración de Donald Trump desde fines de 2025 bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.

Cuestionamientos internacionales a las operaciones estadounidenses

Las acciones de la fuerza naval y aérea de Washington en rutas del Caribe y el Pacífico han dejado hasta el momento cerca de 70 embarcaciones interceptadas y más de 220 fallecidos, catalogados por la Casa Blanca como «narcoterroristas».

Dichos operativos han generado un firme rechazo por parte de expertos de la ONU y organismos internacionales de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y presuntas violaciones a las normas del derecho internacional marítimo y civil.

Te puede interesar