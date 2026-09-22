Cuba denuncia la «militarización» de EEUU en el Caribe bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos

Denuncia de cerco económico y presiones bilaterales

En su intervención, Rodríguez Rodríguez enfatizó la intensificación del embargo económico impuesto por la administración estadounidense contra la isla, haciendo especial hincapié en el cerco energético, el impacto de las sanciones secundarias, la presión mediática y las constantes amenazas de agresión contra la soberanía cubana.

El pronunciamiento ocurre en un momento de pronunciada fricción geopolítica en la cuenca del Caribe, derivado de las operaciones militares y despliegues aeronavales iniciados por la administración de Donald Trump desde fines de 2025 bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.

Cuestionamientos internacionales a las operaciones estadounidenses

Las acciones de la fuerza naval y aérea de Washington en rutas del Caribe y el Pacífico han dejado hasta el momento cerca de 70 embarcaciones interceptadas y más de 220 fallecidos, catalogados por la Casa Blanca como «narcoterroristas».

Dichos operativos han generado un firme rechazo por parte de expertos de la ONU y organismos internacionales de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y presuntas violaciones a las normas del derecho internacional marítimo y civil.