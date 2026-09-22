Puerto: gobierno convocó tripartita para "destrabar" la negociación del convenio colectivo

Guerra entre otros actores

En ese marco, aseguró que desde el gremio han puesto “muchísimas posibilidades sobre la mesa” e incluso propusieron “cerrar un convenio colectivo con lo que ya está en la mesa hoy”, que sea a tres años en lugar de cinco, como pretende la empresa, pero “tampoco quiere”. “Por eso a veces podemos estar diciendo por ahí que hay otros factores acá, que son externos a los nuestros, que están impidiendo acordar algo”, agregó, y mencionó la propuesta para construir una nueva terminal especializada en contenedores que presentó Neltume Ports, una iniciativa que fue cuestionada por jerarcas de TCP, y por eso identificó “una guerra entre otros actores” ajenos al sindicato que no permite “cerrar un acuerdo”.