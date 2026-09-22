Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, (Supra), dijo que están citados por el gobierno el martes a la mañana, con el objetivo de “destrabar” la negociación del convenio colectivo: “La resolución [para garantizar servicios mínimos], más allá de que nosotros entendemos que es excesiva, también sabemos que en la teoría es temporal hasta que se resuelva este problema. Entonces, hay que enfocarse en resolver el convenio colectivo, porque esta medida de servicios mínimos no resuelve el problema. Puede mitigar un poco la situación, pero no termina de resolver la situación de fondo”, aseveró a La Diaria.
Este martes
Puerto: gobierno convocó tripartita para "destrabar" la negociación del convenio colectivo
"Hay que enfocarse en resolver el convenio colectivo, porque esta medida de servicios mínimos no resuelve el problema", aseguran desde el sindicato.