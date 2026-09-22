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Este martes

Puerto: gobierno convocó tripartita para "destrabar" la negociación del convenio colectivo

"Hay que enfocarse en resolver el convenio colectivo, porque esta medida de servicios mínimos no resuelve el problema", aseguran desde el sindicato.

Gobierno busca acuerdo en el puerto.

Gobierno busca acuerdo en el puerto.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, (Supra), dijo que están citados por el gobierno el martes a la mañana, con el objetivo de “destrabar” la negociación del convenio colectivo: “La resolución [para garantizar servicios mínimos], más allá de que nosotros entendemos que es excesiva, también sabemos que en la teoría es temporal hasta que se resuelva este problema. Entonces, hay que enfocarse en resolver el convenio colectivo, porque esta medida de servicios mínimos no resuelve el problema. Puede mitigar un poco la situación, pero no termina de resolver la situación de fondo”, aseveró a La Diaria.

El dirigente sindical recordó que lo que está “trancando” la negociación se vincula con la “estabilidad laboral” de los trabajadores de TCP. Explicó que hay unos 200 trabajadores que “tienen 20 jornales asegurados hace más de 15 o 20 años”, aunque la empresa atravesó cambios –como la extensión de la concesión hasta el 2081 y el hecho de que “mueve el 80% de los contenedores” del país, mencionó– y es “totalmente distinta a la de hace cuatro años”, fecha en la que se elaboró el último convenio colectivo. Ante la disparidad de jornales asegurados entre trabajadores, buscan “ir emparejando todo eso, obviamente, hacia arriba”.

Guerra entre otros actores

En ese marco, aseguró que desde el gremio han puesto “muchísimas posibilidades sobre la mesa” e incluso propusieron “cerrar un convenio colectivo con lo que ya está en la mesa hoy”, que sea a tres años en lugar de cinco, como pretende la empresa, pero “tampoco quiere”. “Por eso a veces podemos estar diciendo por ahí que hay otros factores acá, que son externos a los nuestros, que están impidiendo acordar algo”, agregó, y mencionó la propuesta para construir una nueva terminal especializada en contenedores que presentó Neltume Ports, una iniciativa que fue cuestionada por jerarcas de TCP, y por eso identificó “una guerra entre otros actores” ajenos al sindicato que no permite “cerrar un acuerdo”.

En cuanto a las voces que reclaman la esencialidad, entre las que se incluye a la propia Katoen Natie, Reinaldo dijo que es algo que han escuchado “muchas veces”, pero la propia Organización Internacional del Trabajo “establece que el puerto no es un servicio esencial” –en referencia a que este organismo define los servicios esenciales como aquellos que, si no se prestan, pueden poner en peligro la vida, salud o seguridad de toda o parte de la población–.

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