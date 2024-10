El Senado aceptó la renuncia de Charles Carrera

Después de casi dos horas de fuertes cuestionamientos de legisladores blancos (Luis Alberto Heber, Graciela Bianchi, SergioBotana y Jorge Gandini), llegó el tiempo de los oradores del Frente Amplio (FA).

"Estamos hablando de una acción humanitaria ante una situación desgraciada", explicó José Carlos Mahía, aunque aclaró que eso es "desde el punto de vista administrativo" y que "el sistema de Justicia puede tener otra visión". No obstante, valoró que Carrera haya "eliminado todos los impedimentos para que actúe la Justicia y eso tiene el respaldo del FA".

En ese mismo sentido, la senadora Sandra Lazo ponderó la renuncia de su compañero: "El senador Charles Carrera en un acto que sí entendemos de valentía, decide concurrir a la Justicia como cualquier ciudadano sin protección legal alguna".

Sobre la decisión de la fiscal Porteiro, Lazo manifestó: "El FA no va a cuestionar en ningún aspecto la decisión técnica de la fiscal Porteiro. Si tuvo esta causa por dos años y decidió adoptar esta resolución un mes antes de las elecciones, entendemos que debe haber sido porque ese fue el tiempo que le llevó el estudio de esta causa. No vamos a atacar a la fiscal presumiendo que se insertó en la campaña política, si no que seguramente consideró oportuno solicitar el desafuero en este momento".

Lazo agregó que "el FA no va a recorrer el camino de la intimidación, agresiones, llamadas amenazas respecto de ningún integrante del sistema judicial, sean jueces o fiscales. Tampoco vamos a presumir que hubo llamadas de integrantes del gobierno que incidieron o trataron de incidir en esta resolución porque confiamos en el sistema republicano de gobierno, aunque bien podríamos pensarlo, si recordamos algunas declaraciones públicas o chats que se hicieron públicos".

El cruce de Caggiani con Heber y Gandini

El senador Daniel Caggiani, primero le respondió a Heber, que había dicho que el FA debería sentir vergüenza.

"No sentimos vergüenza por esta situación, estamos compungidos. Vergüenza deberían sentir quienes mintieron al Parlamento y fueron señalados por un fiscal e hicieron una conferencia de prensa para celebrarlo, como el senador Heber".

Luego cuestionó a Gandini: "Indignidad debería sentir el senador Gandini que cuando debía ser desaforado en el año 1998 se amparó en los fueros". "Carrera renunció a sus fueros, renunció a ser proclamado senador, Gandini se amparó en los fueros, gritó en la pulpería y calló en la comisaría", apuntó.

Al respecto, el aludido senador blanco respondió: "Nada que ver con esto, hubo una confusión de nombre y se aclaró en la justicia. Fue una polémica en el Senado donde hubo una confusión de nombre, pedí las disculpas del caso y quedó ahí".