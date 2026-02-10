El Senado de la República votó este martes el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que tendrá un incremento del 15%. La iniciativa fue aprobada con 21 votos en 30, gracias al respaldo del Frente Amplio (FA) y de tres senadores del Partido Colorado: Heber Duque, Robert Silva y Tabaré Viera.
Con votos del FA y de tres colorados
El Senado aprobó un aumento del 15% al presupuesto de la INDDHH
"Si no se votaba este presupuesto, todo lo que significa la búsqueda de detenidos desaparecidos, que es una de las tantas funciones que tiene el instituto, no se iba a poder llevar adelante", dijo Sabini.