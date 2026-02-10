Hacete socio para acceder a este contenido

Política presupuesto | INDDHH |

Con votos del FA y de tres colorados

El Senado aprobó un aumento del 15% al presupuesto de la INDDHH

"Si no se votaba este presupuesto, todo lo que significa la búsqueda de detenidos desaparecidos, que es una de las tantas funciones que tiene el instituto, no se iba a poder llevar adelante", dijo Sabini.

El Senado votó presupuesto de la INDDHH. Sebastían Sabini, senador del FA.

 Foto: Comunicación FA
Esta votación había generado controversias, ya que la oposición había planteado reparos al proyecto, que en primera instancia pedía un incremento presupuestal del 27% para los próximos cinco años.

En conferencia de prensa, el senador frentista Sebastián Sabini explicó que la INDDHH, "es un organismo que depende del Senado de la República, por lo tanto necesita mayorías especiales, en este caso tres quintos, por lo tanto solo con los votos del Frente Amplio no alcanzaba para aprobar el presupuesto del Instituto de Derechos Humanos”.

Sabini subrayó la importancia de la votación para garantizar la continuidad de las funciones del organismo, en particular la búsqueda de detenidos desaparecidos.

Significado del incremento

El legislador explicó que el incremento aprobado permitirá "suplir acuerdos con organismos internacionales, más que nada Naciones Unidas, con diferentes áreas que cubre el instituto desde salud mental, discapacidad, infancia, medio ambiente, entre otros”.

De acuerdo con Sabini, el aumento presupuestal habilita la creación de siete cargos a partir de 2027, además de un refuerzo específico para el área de búsqueda de personas desaparecidas. “En el caso de búsqueda hay un aumento que tiene que ver con integrar equipos de antropólogos, es un aumento de un 30%, pero digamos que es un aumento relativamente pequeño en lo que es el presupuesto de todo el Estado uruguayo”, afirmó.

El senador precisó que se incorporará un equipo de tres antropólogos y un cargo profesional que trabajará en Argentina, dado que una parte sustancial de los casos de desapariciones forzadas están vinculados a ese país. “El 70% de los desaparecidos de nuestro país son situaciones en Argentina, por lo tanto hay que trabajar allí en territorio, eso naturalmente tiene un costo”, sostuvo.

Temas

