El Senado aprobó un aumento del 15% al presupuesto de la INDDHH

Sabini subrayó la importancia de la votación para garantizar la continuidad de las funciones del organismo, en particular la búsqueda de detenidos desaparecidos.

Significado del incremento

El legislador explicó que el incremento aprobado permitirá "suplir acuerdos con organismos internacionales, más que nada Naciones Unidas, con diferentes áreas que cubre el instituto desde salud mental, discapacidad, infancia, medio ambiente, entre otros”.

De acuerdo con Sabini, el aumento presupuestal habilita la creación de siete cargos a partir de 2027, además de un refuerzo específico para el área de búsqueda de personas desaparecidas. “En el caso de búsqueda hay un aumento que tiene que ver con integrar equipos de antropólogos, es un aumento de un 30%, pero digamos que es un aumento relativamente pequeño en lo que es el presupuesto de todo el Estado uruguayo”, afirmó.

El senador precisó que se incorporará un equipo de tres antropólogos y un cargo profesional que trabajará en Argentina, dado que una parte sustancial de los casos de desapariciones forzadas están vinculados a ese país. “El 70% de los desaparecidos de nuestro país son situaciones en Argentina, por lo tanto hay que trabajar allí en territorio, eso naturalmente tiene un costo”, sostuvo.