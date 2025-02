El TCA rechazó acción de nulidad presentada contra el Proyecto Neptuno

Los argumentos del TCA

El TCA consideró que a los demandantes "no le asiste razón en cuanto a que tal resolución no fue dada a conocer, en tanto la misma fue publicada en el Diario Oficial entre los días 27 a 31 de enero de 2023 según luce probado en documentación obrante" y que "la interposición de recursos administrativos realizada con fecha 16 de marzo de 2023 que pretendió comenzar a agotar la vía administrativa resulta absolutamente extemporánea, no agotándose tal vía, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 4 del Decreto Ley 15.869".