El V Coloquio Internacional Patria consolida en La Habana el frente comunicacional del Sur Global

Presencia gubernamental y respaldo institucional
La inauguración contó con la presencia del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien recorrió la feria expositiva junto a Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores.
"Estamos muy felices de estar acá", expresó el mandatario cubano, quien aprovechó el espacio para transmitir a los expositores internacionales el agradecimiento del pueblo de Cuba por su constante solidaridad.
Tecnología y Literatura: Ejes de la jornada
La agenda de esta edición destaca por su equilibrio entre la memoria histórica y la vanguardia tecnológica. Entre las actividades más relevantes de la jornada se encuentran:
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Talleres de Innovación: Espacios de debate técnico sobre "La batalla algorítmica" y la "Automatización de producción radial con Inteligencia Artificial".
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Presentaciones Editoriales: El lanzamiento de los libros Playa Girón en la ONU. El famoso debate Roa vs. Stevenson y Fidel Castro, la visión de un canadiense, de Arnold August.
Apertura a la comunidad
Con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento y al debate político, la sede de la Estación Cultural de Línea y 18 mantiene sus puertas abiertas con acceso libre, fomentando la participación activa de los ciudadanos habaneros en las discusiones que marcan el futuro de la comunicación regional.