El V Coloquio Internacional Patria consolida en La Habana el frente comunicacional del Sur Global

Presencia gubernamental y respaldo institucional

La inauguración contó con la presencia del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien recorrió la feria expositiva junto a Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores.

"Estamos muy felices de estar acá", expresó el mandatario cubano, quien aprovechó el espacio para transmitir a los expositores internacionales el agradecimiento del pueblo de Cuba por su constante solidaridad.

Tecnología y Literatura: Ejes de la jornada

La agenda de esta edición destaca por su equilibrio entre la memoria histórica y la vanguardia tecnológica. Entre las actividades más relevantes de la jornada se encuentran:

Talleres de Innovación: Espacios de debate técnico sobre "La batalla algorítmica" y la "Automatización de producción radial con Inteligencia Artificial".

Presentaciones Editoriales: El lanzamiento de los libros Playa Girón en la ONU. El famoso debate Roa vs. Stevenson y Fidel Castro, la visión de un canadiense, de Arnold August.

Apertura a la comunidad

Con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento y al debate político, la sede de la Estación Cultural de Línea y 18 mantiene sus puertas abiertas con acceso libre, fomentando la participación activa de los ciudadanos habaneros en las discusiones que marcan el futuro de la comunicación regional.