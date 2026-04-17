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Política Coloquio | La Habana | Sur Global

Contrahegemónico

El V Coloquio Internacional Patria consolida en La Habana el frente comunicacional del Sur Global

Más de 150 delegados y medios internacionales debaten en el coloquio de La Habana estrategias del Sur Global frente a la guerra informativa.

Coloquio en La Habana

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En un contexto marcado por la disputa narrativa y los desafíos tecnológicos, se desarrolla hoy la segunda jornada de la V edición del Coloquio Internacional Patria. Con la participación de más de 150 delegados de diversas naciones, el evento se afianza como el principal espacio de articulación para el ecosistema comunicacional de América Latina y el Sur Global.

Un coloquio contra las narrativas hegemónicas

El foro, que se extenderá hasta el próximo sábado 18 de abril en la Estación Cultural de Línea y 18, reúne a una amplia red de académicos, investigadores, activistas y representantes de medios internacionales de alto impacto como teleSUR, Al Mayadeen, Prensa Latina y Russia Today.

Bajo principios de racionalidad económica, el foro busca establecer estrategias comunes frente a la actual "guerra informativa" y la contienda cognitiva que enfrentan las naciones del Sur.

Presencia gubernamental y respaldo institucional

La inauguración contó con la presencia del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien recorrió la feria expositiva junto a Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores.

"Estamos muy felices de estar acá", expresó el mandatario cubano, quien aprovechó el espacio para transmitir a los expositores internacionales el agradecimiento del pueblo de Cuba por su constante solidaridad.

Tecnología y Literatura: Ejes de la jornada

La agenda de esta edición destaca por su equilibrio entre la memoria histórica y la vanguardia tecnológica. Entre las actividades más relevantes de la jornada se encuentran:

  • Talleres de Innovación: Espacios de debate técnico sobre "La batalla algorítmica" y la "Automatización de producción radial con Inteligencia Artificial".

  • Presentaciones Editoriales: El lanzamiento de los libros Playa Girón en la ONU. El famoso debate Roa vs. Stevenson y Fidel Castro, la visión de un canadiense, de Arnold August.

Apertura a la comunidad

Con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento y al debate político, la sede de la Estación Cultural de Línea y 18 mantiene sus puertas abiertas con acceso libre, fomentando la participación activa de los ciudadanos habaneros en las discusiones que marcan el futuro de la comunicación regional.

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