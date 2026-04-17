Caso Moisés: decenas de colectivos reclaman prisión domiciliaria y enfoque humanitario

Por otro lado, hacen referencia a la situación de sus hijos, destacando que Moisés es responsable del cuidado de tres niños pequeños. “Por protecciones reales a las infancias y adolescencias, pedimos poner foco en estos niños, para que una vez más, no llegue tarde la justicia”, dice el texto.

El comunicado también remarca que el joven no cuenta con antecedentes penales y que “no constituye un riesgo para la vida social, dado que su conducta fue motivada por un largo periodo de violencia y abusos padecidos por él y su familia”.

A partir de estos elementos, las organizaciones solicitan a la Justicia que evalúe de forma favorable la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria, considerando “los principios de humanidad, proporcionalidad y el interés superior de las infancias”.

Para finalizar, el documento plantea una crítica al funcionamiento del sistema judicial en este tipo de casos y advierte sobre las consecuencias de no incorporar una perspectiva de violencia en las decisiones. “No podemos permitir que el sistema falle tres veces: primero por no proteger, segundo por castigar a quien sobrevivió como pudo a una vida de múltiples y graves violencias; y tercero por rechazar una medida más ajustada al contexto familiar”, expresan.

La carta concluye con un llamado a que la Justicia actúe con celeridad y enfoque de derechos: “Por una justicia que esta vez llegue a tiempo” y “porque sin perspectiva de violencia, no hay verdadera justicia”.

Colectivos firmantes

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de decenas de colectivos de distintos puntos del país, vinculados a la defensa de los derechos humanos, el feminismo y la protección de las infancias.

Movimiento 8M-Alertas Florida.

Asociación civil El Paso.

ALSO Aislamiento Sustentable de lana de Oveja.

Mujeres Rurales de Maldonado.

Resistencia Feminista.

Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Colectiva Cuerpaoesta de Montevideo.

Feministas Comunitarias y Disidencias de Piriápolis

Ecofeminismo Río Negro.

Comisión Feminista de mujeres y disidencias de ADES Montevideo.

Colectivo La Pitanga - Vecinas y vecinos por una vida libre de violencia.

Red de Mujeres - Municipio Solís Grande.

Asamblea Permanente de Mujeres, Lesbianas, Trans y no Binaries de Paysandú.

Brigada China María - Paysandú.

Intersocial Feminista.

Movimiento de Mujeres Las Hildas - Paso de los Toros.

MUJERES LAGUNERAS. Laguna Merín Cerro Largo.

Coordinadora 8M de Cerro Largo

Colectivo Nietas de Abella de San José.

ADASU Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Uruguay.

Organización Hermandad Pro Derecho

Mujeres y Disidencias organizadas Colonia

Colectivo la cuarta ola.

Colectivo Mujeres de Negro Uruguay

Comunidad charrúa - Clan Choñik

colectivo La Voz de las Madres

Taller por la Liberación de la Mujer "Célica Gómez".

Colectiva tamo'juntxs de la costa de oro. Canelones

Feministas Organizadas de la Costa

PIAS Plataforma infancias y adolescencias

Organización El abrojo

Espacio cultural El nido de la Capuera Maldonado

Paysandú Soberano UPM2 NO

Colectiva Feministas Nueva Helvecia

Mujeres Canarias Autoconvocada

Afro floreciendo Paysandú

Adá yú Huertas comunitarias Paysandú

FUCVAM

Desmadre Colectiva Feminista de Piriapolis

Tendencias de Militantes Clasistas