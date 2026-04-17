Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional | Liverpool | Centenario

Por la fecha 12

Nacional visitará a Liverpool en el Centenario con dudas en el equipo

El próximo domingo Nacional jugará por puntos claves principalmente pensando en la Tabla Anual, Bava no tiene definido el equipo.

Liverpool y Nacional se enfrentan por la fecha 12

Liverpool y Nacional se enfrentan por la fecha 12

 Foto tomada de Twitter.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Gastón García

Como es de público conocimiento, Liverpool es el equipo que siempre lleva a los grandes a su cancha. Pero esta temporada no lo va hacer debido a que está preparando su nuevo estadio en Belvedere. Por eso el equipo presidido por Antonio Palma hace de local en el estadio de River Plate, Federico Omar Saroldi, pero este recinto está en momentos de re siembra y el negro de la cuchilla no lo podrá utilizar. Por eso Liverpool decidió que ante Nacional se juegue en el estadio Centenario.

Las dudas del técnico de Nacional

Pero hablando estrictamente de lo futbolístico. Jorge Bava tiene algunas dudas con respecto al once que pondrá el domingo para enfrentar a Liverpool.

Tal es la duda del entrenador que aun no se sabe quien será el arquero titular. Si bien Luis Mejía respondió bien en el partido por Copa el pasado martes, el cuerpo técnico está evaluando si lo vuelve a poner de titular o lo preserva y termina su recuperación al 100%. Ya que al partido frente a Tolima no llegó en su mejor estado físico.

Otro que está en la duda es Camilo Cándido. Ayer decíamos que ya tiene el alta médica y que está a la orden, también están con temor de que el lateral izquierdo sea muy exigido y Bava piensa más allá del próximo domingo.

Otro que vuelve a estar es dudas es Maximiliano Silvera el delantero quien volvió el pasado martes luego de un desgarro, en el día de ayer sintió una molestia luego de terminar la práctica en la ciudad deportiva de los Céspedes.

La duda es quien será el compañero de Maxi Gómez en el ataque. Gonzalo Carneiro lesionado, Maxi Silvera en dudas, Nicolás López suspendido. Son varias bajas para Nacional, igual sabiendo que el el equipo de Bava tiene un plantel largo y de buena calidad. El dt podría plantear un equipo para acompañar a Gómez con dos puntas y un nueve, por ejemplo.

Verón Lupi por derecha, Juan Cruz de los Santos por izquierda y Gómez en el área.

Para eso Bava debería de volver a la línea de 4 en el fondo y poner un sistema de un 4-3-3.

Falta el táctico de hoy viernes, falta ver la recuperación o mejor dicho la molestia de Silvera y a su vez, el ver como esta Luis Mejía para volver al arco tricolor.

Poniendo en limpio, un posible equipo de Nacional para enfrentar a Liverpool podría ser:

Luis Mejía/ Ignacio Suárez.

Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido.

Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro.

Tomás Veron Lupi, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Ese podría ser un posible once, pero aún faltan cerrar detalles y ver la evolución de algunos jugadores.

Temas

Te puede interesar