Nacional visitará a Liverpool en el Centenario con dudas en el equipo

Otro que está en la duda es Camilo Cándido. Ayer decíamos que ya tiene el alta médica y que está a la orden, también están con temor de que el lateral izquierdo sea muy exigido y Bava piensa más allá del próximo domingo.

Otro que vuelve a estar es dudas es Maximiliano Silvera el delantero quien volvió el pasado martes luego de un desgarro, en el día de ayer sintió una molestia luego de terminar la práctica en la ciudad deportiva de los Céspedes.

La duda es quien será el compañero de Maxi Gómez en el ataque. Gonzalo Carneiro lesionado, Maxi Silvera en dudas, Nicolás López suspendido. Son varias bajas para Nacional, igual sabiendo que el el equipo de Bava tiene un plantel largo y de buena calidad. El dt podría plantear un equipo para acompañar a Gómez con dos puntas y un nueve, por ejemplo.

Verón Lupi por derecha, Juan Cruz de los Santos por izquierda y Gómez en el área.

Para eso Bava debería de volver a la línea de 4 en el fondo y poner un sistema de un 4-3-3.

Falta el táctico de hoy viernes, falta ver la recuperación o mejor dicho la molestia de Silvera y a su vez, el ver como esta Luis Mejía para volver al arco tricolor.

Poniendo en limpio, un posible equipo de Nacional para enfrentar a Liverpool podría ser:

Luis Mejía/ Ignacio Suárez.

Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido.

Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro.

Tomás Veron Lupi, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Ese podría ser un posible once, pero aún faltan cerrar detalles y ver la evolución de algunos jugadores.