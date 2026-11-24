Asimismo, el presidente del Frente Amplio rechazó de plano las interpretaciones que vinculan el resultado del orden de los trabajadores con una proyección hacia las próximas elecciones nacionales de 2029. “Pensar que esta fue una elección de partidos es una mentira absoluta, que es lo que quieren instalar”, enfatizó, recordando que su fuerza política no participó de manera institucional en la campaña electoral del organismo previsional.

Por otra parte, Pereira apuntó contra lo que consideró un cambio de discurso por parte de distintos sectores políticos respecto a la relevancia de esta instancia democrática. “Hasta hace dos semanas estas elecciones no debían existir, no debía existir la representación social. Hoy se transformaron en la elección más importante del país. Eso es un poco de hipocresía”, cuestionó el dirigente.

Pereira consideró que “obviamente los blancos y el Partido Colorado partidizaron la campaña”. “Hay que ver las declaraciones de los principales dirigentes de los partidos tradicionales, cuando debería haber sido una elección de organizaciones sociales; esto hay que tenerlo en cuenta para futuras campañas”, señaló.

Las expresiones de Pereira tuvieron lugar tras conocerse el triunfo de Lorena Roqueta, representante de la lista 15, quien se impuso sobre Carlos Clavijo, postulante apoyado por el Pit-Cnt en el orden de los trabajadores.