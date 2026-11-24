El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, analizó este lunes el resultado de las elecciones de los representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), celebradas el domingo 22 de noviembre, instancia en la que el candidato respaldado por el Pit-Cnt resultó derrotado por primera vez en más de tres décadas. El dirigente frenteamplista sostuvo que el desenlace de los comicios “no es una buena noticia” para los trabajadores uruguayos.
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En sus declaraciones, Pereira reivindicó el rol histórico de la central sindical en la defensa de los derechos laborales, incluso más allá de sus afiliados directos. “Todos deberíamos defender al Pit-Cnt, porque es la organización que representa a los trabajadores uruguayos y la que luego pone la cara por los trabajadores que incluso nunca se organizaron”, afirmó el titular de la coalición de izquierda. En esa línea, insistió en que el revés electoral de la central obrera constituye un hecho negativo más allá de los nombres propios que compitieron en la contienda: “Que la organización más representativa del Uruguay no haya ganado la elección, para mí no es una buena noticia”.
Las causas del resultado
Respecto a las causas que explican el resultado, el dirigente evitó adelantar diagnósticos apresurados y llamó a realizar un estudio profundo de la votación. “Hay que investigar, y la investigación no se hace por intuición. Intuitivamente no me gusta el resultado, pero es el que hay que respetar”, señaló Pereira, subrayando el acatamiento al pronunciamiento de las urnas.
Asimismo, el presidente del Frente Amplio rechazó de plano las interpretaciones que vinculan el resultado del orden de los trabajadores con una proyección hacia las próximas elecciones nacionales de 2029. “Pensar que esta fue una elección de partidos es una mentira absoluta, que es lo que quieren instalar”, enfatizó, recordando que su fuerza política no participó de manera institucional en la campaña electoral del organismo previsional.
Por otra parte, Pereira apuntó contra lo que consideró un cambio de discurso por parte de distintos sectores políticos respecto a la relevancia de esta instancia democrática. “Hasta hace dos semanas estas elecciones no debían existir, no debía existir la representación social. Hoy se transformaron en la elección más importante del país. Eso es un poco de hipocresía”, cuestionó el dirigente.
Pereira consideró que “obviamente los blancos y el Partido Colorado partidizaron la campaña”. “Hay que ver las declaraciones de los principales dirigentes de los partidos tradicionales, cuando debería haber sido una elección de organizaciones sociales; esto hay que tenerlo en cuenta para futuras campañas”, señaló.
Las expresiones de Pereira tuvieron lugar tras conocerse el triunfo de Lorena Roqueta, representante de la lista 15, quien se impuso sobre Carlos Clavijo, postulante apoyado por el Pit-Cnt en el orden de los trabajadores.