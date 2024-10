Elecciones nacionales: todo lo que tenés que saber antes de ir a votar

Voto anulado

Asimismo, explicó cómo se hace para anular un voto, y qué pasa con el mismo. "Tenés que poner una papeleta del Sí amarillo, del Sí blanco o de los dos, o una hoja de votación, acompañado de un objeto extraño", señaló y agregó: "El voto en blanco y el anulado, tanto para la mayoría absoluta para determinar o no segunda vuelta presidencial, o si se aprueba o no una reforma constitucional, se tienen en cuenta, para la asignación de bancas no".

Senadores y diputados

Por otra parte, hizo hincapié en la cantidad de votos que se necesita para ser electo senador o diputado. "El mecanismo de asignación de bancas va a depender de la cantidad de votos a los partidos", sostuvo y agregó: "¿Cuántos son los habilitados para votar? 2.727.120, dividido 30 que son los senadores, eso me da un cociente, el partido que llegue ese número tendrá tantas bancas como las veces que esté ese número". Igual es el caso de los diputados, pero se divide el total de votantes entre 99, que es la cantidad de bancas de la Cámara Baja.

Lo que cobran por voto

En otro contexto, mencionó que cada partido cobra "87 Unidades Indexadas por voto", equivale a $ 533 al tipo de cambio de hoy en día. "La Corte Electoral le manda al Banco República los votos que obtuvo cada lista, y el Banco República es el que les paga a los titulares, los dos primeros titulares son los que pueden cobrar esas 87 UI y se divide en el 20% que es para la fórmula presidencial, el 40% para los candidatos al Senado y el 40% para la Cámara de Diputados", concluyó José Garchitorena.