Empresa de telefonía deja Uruguay tras vender su filial a otra compañía

La cuantía recibida por la transacción en Uruguay se destinará a la estrategia financiera del Grupo: se espera que la deuda consolidada se recorte en 384 millones de euros gracias a esta operación.

Estrategia de desinversión

La venta a Millicom se enmarca directamente en el proceso de desinversión de todos los activos que la compañía posee en su división de Hispanoamérica, cuyo objetivo es centrar sus recursos en los denominados mercados core: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Movimiento paralelo en Chile

En un desarrollo relacionado con la estrategia de desinversión, se ha conocido que América Móvil ha informado, a través de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), del cierre de un acuerdo con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Chile para "explorar de forma conjunta una potencial oferta para adquirir los activos chilenos de Telefónica".

De acuerdo a Pilar Vázquez el comunicado publicado en la SEC subraya la cautela del proceso: “Las partes podrán decidir en cualquier momento no presentar una oferta o presentar una oferta individual o conjuntamente y, en caso de hacerlo, cualquier oferta y potencial transacción estará sujeta a la obtención de las aprobaciones corporativas necesarias y a las normas regulatorias y autorizaciones requeridas bajo las normas sectoriales y de competencia aplicables, incluyendo la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile”.