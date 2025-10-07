Cachimba del Piojo: Bergara anunció que se retiraron 280 toneladas de basura

Aumento sostenido en limpieza

Bergara también informó que continúa creciendo la cantidad de contenedores que se limpian diariamente, superando las cifras del inicio de su gestión. “Recibí un nuevo gráfico de cómo va evolucionando la cantidad de contenedores en la vía pública que se van levantando diariamente, y se nota un aumento sostenido en el promedio del mes. Estábamos, promedialmente entre unos tres mil setecientos, tres mil ochocientos contenedores diarios, y actualmente ya estamos en más de cuatro mil trescientos”, explicó.