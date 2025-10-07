Hacete socio para acceder a este contenido

Política Bergara | Montevideo | limpieza

Programa "Mi barrio más limpio"

Cachimba del Piojo: Bergara anunció que se retiraron 280 toneladas de basura

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, también informó que continúa creciendo la cantidad de contenedores que se limpian diariamente: unos 4.300 por día, frente a unos 3.800 que se limpiaban al inicio de su gestión.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Días después de que un hombre irrumpiera en la Intendencia de Montevideo (IM) reclamando atención para la zona de la Cachimba del Piojo, el intendente Mario Bergara anunció que el operativo de limpieza llegó hasta ese punto de la ciudad, donde se retiraron unas 280 toneladas de basura.

El jefe comunal explicó que esta intervención forma parte del programa “Nuestro Barrio Limpio”, que recorre diferentes zonas del departamento con el objetivo de reforzar la higiene urbana y atender reclamos vecinales. “Trabajar en el territorio codo a codo con los vecinos está dando muy buenos resultados”, afirmó.

Aumento sostenido en limpieza

Bergara también informó que continúa creciendo la cantidad de contenedores que se limpian diariamente, superando las cifras del inicio de su gestión. “Recibí un nuevo gráfico de cómo va evolucionando la cantidad de contenedores en la vía pública que se van levantando diariamente, y se nota un aumento sostenido en el promedio del mes. Estábamos, promedialmente entre unos tres mil setecientos, tres mil ochocientos contenedores diarios, y actualmente ya estamos en más de cuatro mil trescientos”, explicó.

“Hay una mejora sostenida en el promedio mensual y se nota una mayor dinámica en el proceso de limpieza”, añadió, aludiendo al trabajo del director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, y su equipo.

El intendente realizó estas declaraciones tras participar en una reunión con el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, en la sede de esa fuerza política, donde fue invitado a intercambiar sobre distintos temas de la gestión municipal.

