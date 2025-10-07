Días después de que un hombre irrumpiera en la Intendencia de Montevideo (IM) reclamando atención para la zona de la Cachimba del Piojo, el intendente Mario Bergara anunció que el operativo de limpieza llegó hasta ese punto de la ciudad, donde se retiraron unas 280 toneladas de basura.
Programa "Mi barrio más limpio"
Cachimba del Piojo: Bergara anunció que se retiraron 280 toneladas de basura
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, también informó que continúa creciendo la cantidad de contenedores que se limpian diariamente: unos 4.300 por día, frente a unos 3.800 que se limpiaban al inicio de su gestión.