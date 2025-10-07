Hacete socio para acceder a este contenido

Política industria | láctea | Yamandú Orsi

Buscan reabrir planta de Conaprole de Rivera

Sindicatos de la industria láctea se reunieron con Orsi para avanzar en soluciones para el sector

El sindicato de Conaprole y delegados de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se reunieron con Yamandú Orsi para analizar conflictos del sector.

Yamandú Orsi con trabajadores de la industria láctea.

Yamandú Orsi con trabajadores de la industria láctea.

 Presidencia
Preocupados por cierre de plantas y represión sindical

En el encuentro, los trabajadores informaron a las autoridades del Poder Ejecutivo acerca de la situación que atraviesa el sector, con varios cierres de plantas (Lactalis y Conaprole en Rivera) y sobre dos casos de represión sindical -en Claldy y la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme)- apuntó en rueda de prensa, tras la reunión, el dirigente de la FTIL, Enrique Méndez.

Negociaciones para reapertura de la planta de Conaprole en Rivera

Anunció que en las próximas horas se comenzará a trabajar en un ámbito de negociación que posibilite la reapertura de una parte de la planta de Conaprole en Rivera, primero, y al menos por el momento, como centro de distribución regional. Señaló que Conaprole es una empresa que tiene ganancias y que por eso no se justifica - a su entender - el cierre de la planta en Rivera.

Por otra parte, el representante sindical planteó la necesidad de establecer una mesa para las políticas de desarrollo productivo con perspectiva de país para toda la industria láctea, con participación de las gremiales, cámaras empresariales, la FTIL y actores estatales.

fgr_03 (1)

MTSS propone ámbito diálogo para el sector lácteo

El presidente Orsi recepcionó todas las inquietudes de los trabajadores del sector lácteo y trasladó la confianza en sus equipos técnicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para reencauzar la situación del sector, explicó Méndez.

De la reunión también participó el ministro de Trabajo Juan Castillo, quien garantizó que las partes continuarán discutienso y negociando sobre los temas abordados este martes en un ámbito de diálogo generado en el MTSS.

