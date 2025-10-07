Sindicatos de la industria láctea se reunieron con Orsi para avanzar en soluciones para el sector

Negociaciones para reapertura de la planta de Conaprole en Rivera

Anunció que en las próximas horas se comenzará a trabajar en un ámbito de negociación que posibilite la reapertura de una parte de la planta de Conaprole en Rivera, primero, y al menos por el momento, como centro de distribución regional. Señaló que Conaprole es una empresa que tiene ganancias y que por eso no se justifica - a su entender - el cierre de la planta en Rivera.