Autoridades paraguayas no descartan que Marset esté en Uruguay

Bolivia: la hipótesis que suena más fuerte

Desde mayo de este año, la DEA instaló el rumor de la presencia de Marset en territorio venezolano, versión que hasta el propio narcotraficante utilizó para burlarse de las autoridades estadounidenses que nunca presentaron mayor información al respecto.

Sin embargo, la encarcelación de su esposa en Paraguay y enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) que según la Policía de ese país corresponden a disputas de las rutas y contactos del narcotráfico que Marset tenía (o tiene en esa zona), y clanes balcánicos que habrían ganado presencia en los últimos tiempos, desde que Marset huyó de esa ciudad a mediados de 2023.

Al igual que para facilitar su espectacular y escandalosa fuga, Marset estaría refugiado nuevamente en Bolivia protegido por mafias locales y por la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) para recuperar el territorios estratégicos del narcotráfico.

“Determinadas organizaciones criminales han intentado apoderarse del territorio (boliviano), entre ellas no se descarta la presencia de grupos europeos que, a través de emisarios, buscan relacionarse con la actividad del narcotráfico en nuestro país”, particularmente de Serbia explicó el ministro de Gobierno boliviano, Roberto Ríos, al informar sobre una serie de sicariatos y enfrentamientos ocurridos en las calles cruceñas.

Entre los tres sujetos asesinados en el barrio Petrolero Norte el 12 de agosto, dos eran de europeos. Nazapebckn Lazarevski (43), de nacionalidad búlgara y Dejic Miljan (38), de Serbia. Pero la violencia relacionada al negocio del narcotráfico en Bolivia no cesa y el nombre de Marset volvió resonar en ese país tras el asesinato del capo narco local, Lorgio Saucedo Méndez (37), hace tres semanas.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz, coronel Amilkar Ramírez, confirmó que se indaga la posible presencia del narcotraficante uruguayo en un hangar en Coloradillos, Warnes, donde fueron halladas siete avionetas un arsenal de guerra más de 500 cartuchos y caletas subterráneas, presuntamente destinadas al acopio de droga.

El atentado a Ferrero habría sido ordenado desde Bolivia por el propio Marset

En tanto, en Uruguay, fuentes de la investigación citadas por Montevideo Portal, aseguran que Marset habría ordenado desde Bolivia el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero.

Esto surgió tras la detención de un joven de 28 años en la Unión, imputado como sospechoso de haber participado de manera intelectual en la planificación del atentado.

Los investigadores uruguayos consideran que la magnitud y el modus operandi del atentado evidencian la mano directa de Marset, quien supuestamente se movería con un sofisticado sistema de encriptación de origen israelí dificultando el rastreo de sus comunicaciones.