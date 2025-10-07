Cancillería desmiente a Lacalle Pou: documento destruido sobre Marset sí integraba un expediente oficial

De acuerdo al resultado, publicado por Búsqueda, la destrucción del documento fue ejecutada por Carlos Mata, entonces jefe de Jurídica, por orden directa del excanciller Francisco Bustillo. Ambos fueron sumariados.

La denuncia de Ache

La maniobra había sido denunciada en 2023 por Ache ante Fiscalía, en el marco de la polémica por la concesión del pasaporte a Marset. El nuevo informe del ministerio, bajo la gestión de Mario Lubetkin, ratifica su versión: el acta formaba parte del expediente y fue sustraída deliberadamente.

Bustillo, todavía embajador de carrera aunque sin destino, permanece en la órbita de Cancillería. Mata, por su parte, se desempeña actualmente como asesor del senador blanco Carlos Camy.

El hallazgo refuerza la sospecha de ocultamiento intencional en uno de los episodios más polémicos de la pasada administración y tensiona aún más la línea de defensa que sostuvo el expresidente Lacalle Pou.