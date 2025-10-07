Hacete socio para acceder a este contenido

Cancillería desmiente a Lacalle Pou: documento destruido sobre Marset sí integraba un expediente oficial

Cancillería responsabiliza a Francisco Bustillo y a su exjefe jurídico, Carlos Mata, por la eliminación del acta con los chats entre Ache y Maciel.

Una investigación interna responsabiliza al excanciller Francisco Bustillo y a su exjefe jurídico, Carlos Mata, por la eliminación del acta con los chats entre Ache y Maciel. El hallazgo contradice lo que sostuvo el expresidente en 2023. Así la investigación administrativa de la Cancillería dio un giro clave en el caso Marset.

El documento que contenía los mensajes entre la entonces vicecanciller Carolina Ache y el exsubsecretario del Interior, Guillermo Maciel —donde se calificaba al narcotraficante uruguayo como “un narco peligroso”— sí formaba parte de un expediente formal.

Contradice al expresidente

El informe contradice directamente al expresidente Luis Lacalle Pou, quien en 2023 había asegurado que se trataba solo de “una hoja protocolizada” por escribano y no de un documento incluido en el sistema oficial de la Cancillería. Sin embargo, la pesquisa interna determinó que en noviembre de 2022 una funcionaria creó un expediente específico para dar cumplimiento a un fallo judicial que obligaba a entregar información a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara.

De acuerdo al resultado, publicado por Búsqueda, la destrucción del documento fue ejecutada por Carlos Mata, entonces jefe de Jurídica, por orden directa del excanciller Francisco Bustillo. Ambos fueron sumariados.

La denuncia de Ache

La maniobra había sido denunciada en 2023 por Ache ante Fiscalía, en el marco de la polémica por la concesión del pasaporte a Marset. El nuevo informe del ministerio, bajo la gestión de Mario Lubetkin, ratifica su versión: el acta formaba parte del expediente y fue sustraída deliberadamente.

Bustillo, todavía embajador de carrera aunque sin destino, permanece en la órbita de Cancillería. Mata, por su parte, se desempeña actualmente como asesor del senador blanco Carlos Camy.

El hallazgo refuerza la sospecha de ocultamiento intencional en uno de los episodios más polémicos de la pasada administración y tensiona aún más la línea de defensa que sostuvo el expresidente Lacalle Pou.

