Una investigación interna responsabiliza al excanciller Francisco Bustillo y a su exjefe jurídico, Carlos Mata, por la eliminación del acta con los chats entre Ache y Maciel. El hallazgo contradice lo que sostuvo el expresidente en 2023. Así la investigación administrativa de la Cancillería dio un giro clave en el caso Marset.
Caso Marset
Cancillería desmiente a Lacalle Pou: documento destruido sobre Marset sí integraba un expediente oficial
