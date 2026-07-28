INACOOP lanza medidas de apoyo para cooperativas afectadas por el temporal

Vivienda, reconstrucción y apoyo a las familias

Las cooperativas de vivienda que deban ejecutar obras de reparación podrán financiar el 100% de los trabajos, eliminando los topes habituales y elevando el monto máximo por vivienda de 12.500 a 15.000 unidades indexadas.

El paquete también contempla que INACOOP asuma parte de los costos administrativos de las solicitudes de financiamiento cuando superen determinados porcentajes, además de reforzar el acompañamiento territorial para agilizar los trámites de las cooperativas afectadas.

Por otra parte, el instituto impulsará herramientas para que cooperativas no damnificadas colaboren en la recuperación de las familias afectadas mediante servicios de construcción, líneas especiales de crédito y mejores condiciones de acceso a bienes esenciales. El objetivo es fortalecer la respuesta del movimiento cooperativo frente a la emergencia y acelerar la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectadas por el temporal.