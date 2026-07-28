INACOOP lanza medidas de apoyo para cooperativas afectadas por el temporal

El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) presentó un paquete de nueve medidas extraordinarias para respaldar a las cooperativas y entidades de la economía social y solidaria afectadas por el temporal que azotó al país el pasado 18 de julio.
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Entre las principales disposiciones se encuentra la posibilidad de prorrogar hasta por 90 días los vencimientos de los créditos del Fondo Rotatorio Especial para Cooperativas (FRECOOP), sin aplicación de intereses ni penalidades. Además, las organizaciones damnificadas podrán acceder a nuevos préstamos en condiciones especiales para afrontar los daños ocasionados.
El organismo también resolvió reducir en un 50% las tasas de interés de los créditos otorgados en el marco de estas medidas, fijando un máximo anual de 8% para préstamos en pesos y de 2,5% para operaciones en dólares y unidades indexadas. Asimismo, se ampliarán los montos y plazos de las líneas de financiamiento destinadas a capital de giro.
Vivienda, reconstrucción y apoyo a las familias
Las cooperativas de vivienda que deban ejecutar obras de reparación podrán financiar el 100% de los trabajos, eliminando los topes habituales y elevando el monto máximo por vivienda de 12.500 a 15.000 unidades indexadas.
El paquete también contempla que INACOOP asuma parte de los costos administrativos de las solicitudes de financiamiento cuando superen determinados porcentajes, además de reforzar el acompañamiento territorial para agilizar los trámites de las cooperativas afectadas.
Por otra parte, el instituto impulsará herramientas para que cooperativas no damnificadas colaboren en la recuperación de las familias afectadas mediante servicios de construcción, líneas especiales de crédito y mejores condiciones de acceso a bienes esenciales. El objetivo es fortalecer la respuesta del movimiento cooperativo frente a la emergencia y acelerar la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectadas por el temporal.