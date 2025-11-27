"En 8 meses hemos mejorado los resultados de la administración anterior", dijo Negro

Los delitos bajaron 6%

El ministro aprovechó la oportunidad para destacar la labor policial de los meses de gestión, que, a su entender, han redundado en “verdaderos resultados”. En cuanto al tráfico de drogas, Negro señaló que se ha aumentado la incautación y que, en particular, se duplicó la incautación de cocaína en este período respecto del mismo período del año.

“Creo que en estos escasos ocho meses que hemos transitado de gestión hemos mejorado los resultados que a la administración anterior le costó cinco años”, sintetizó.

En cuanto a los homicidios, Negro señaló que el número viene en descenso, “no el que esta administración esperaba”, pero puntualizó que “la disuasión focalizada como estrategia principal de esta gestión en materia de violencia de homicidios está dando resultados”. Mencionó, por ejemplo, que en el último período ha habido 12 o 13 días sin registros de homicidios por conflictos entre bandas criminales, “lo cual es un verdadero récord”. “Creemos que algunos operativos hechos en algunos cuadrantes de Montevideo que están inteligentemente delimitados por la inteligencia policial están dando sus frutos, y se registra una caída muy importante en el mes de octubre y en lo que va de noviembre, que vamos a ver cómo se cristaliza en el sucesivo de los días”, apuntó.

También señaló que bajaron los femicidios, las rapiñas, los hurtos, las extorsiones y los secuestros. “Por lo tanto, el número general de los delitos ha bajado prácticamente en un 6%, lo que también tuvimos la oportunidad hoy en el Parlamento de destacar como parte de la estrategia en materia de seguridad pública que viene llevando adelante el ministerio.