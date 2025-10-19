En aniversario del PCU, Juan Castillo destacó que los conflictos son en defensa de derechos

"Es en ese contexto es que la central obrera (Pit-Cnt) está convocando en octubre a un paro parcial y movilización que adquiere especial relevancia", agregó.

Sobre el presupuesto

Más adelante, Castillo ponderó además el trabajo del Frente Amplio en Diputados y de la bancada comunista para lograr reasignaciones en el marco del proyecto de ley de Presupuesto en favor de la Universidad de la República, la Jutep y otros organismos. Saludó "especialmente" la convocatoria a un diálogo para trazar una "Estrategia Nacional del Desarrollo", reivindicación impulsada en un inicio desde el Pit-Cnt.

Tras exponer las "restricciones" que legó el gobierno de Luis Lacalle Pou y reconocer la falta de mayorías parlamentarias, Castillo valoró que están "bien dirigidos" los incrementos del proyecto apadrinado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y las "mejoras" a raíz de las negociaciones parlamentarias.

"Pese a todo esto, el Presupuesto, aún con sus modificaciones, es insuficiente. Aquí no termina nada, seguirán después las rendiciones de cuentas pero también el campo de las iniciativas parlamentarias, políticas, del gobierno y del movimiento social que permitan conquistar avances populares", remarcó el dirigente comunista.