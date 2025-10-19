Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política PCU | trabajadores | presupuesto

en el parque batlle

En aniversario del PCU, Juan Castillo destacó que los conflictos son en defensa de derechos

Los comunistas celebraron este domingo los 105 años de su partido con un acto en donde su secretario, Juan Castillo, valoró los cambios en el presupuesto.

Juan Castillo habló en el aniversario del PCU.

Juan Castillo habló en el aniversario del PCU.

 pcu_uy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Comunista (PCU) celebró este domingo sus 105 años de vida con un acto en el Parque Batlle en el que su secretario general, Juan Castillo, hizo alusión a los "cientos de miles" de trabajadores que están "luchando en los Consejos de Salarios". Sostuvo que el proyecto de Presupuesto, aún con sus modificaciones, "es insuficiente".

"Hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras luchando y negociando en los Consejos de Salarios", dijo Castillo ante los militantes del partido reunidos cerca del monumento a La Carreta.

Precisó que hay varios conflictos en desarrollo, “en la mayoría de los casos enmarcados en la defensa de sus derechos laborales, que muchas veces son violados o desconocidos, y en otros donde habrá que legislar". Puso como ejemplos a las plataformas, a los "órdenes por algoritmos" y a la Inteligencia Artificial.

"Es en ese contexto es que la central obrera (Pit-Cnt) está convocando en octubre a un paro parcial y movilización que adquiere especial relevancia", agregó.

Sobre el presupuesto

Más adelante, Castillo ponderó además el trabajo del Frente Amplio en Diputados y de la bancada comunista para lograr reasignaciones en el marco del proyecto de ley de Presupuesto en favor de la Universidad de la República, la Jutep y otros organismos. Saludó "especialmente" la convocatoria a un diálogo para trazar una "Estrategia Nacional del Desarrollo", reivindicación impulsada en un inicio desde el Pit-Cnt.

Tras exponer las "restricciones" que legó el gobierno de Luis Lacalle Pou y reconocer la falta de mayorías parlamentarias, Castillo valoró que están "bien dirigidos" los incrementos del proyecto apadrinado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y las "mejoras" a raíz de las negociaciones parlamentarias.

"Pese a todo esto, el Presupuesto, aún con sus modificaciones, es insuficiente. Aquí no termina nada, seguirán después las rendiciones de cuentas pero también el campo de las iniciativas parlamentarias, políticas, del gobierno y del movimiento social que permitan conquistar avances populares", remarcó el dirigente comunista.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar