La agrupación del Partido Nacional "Dignidad Nacionalista" conducida por el dirigente Aníbal Abreu, anunció recientemente su partida del sector Aire Fresco, fundado por el expresidente Lacalle Pou y el exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado, para dar un paso al nuevo proyecto político conformado por el senador nacionalista Martín Lema.
Otro sector nacionalista se va de Aire Fresco para sumarse a proyecto de Martin Lema
La agrupación Dignidad Nacionalista sostiene que la salida de Aire Fresco se realiza con la "convicción" de que "es tiempo de reflexión" y "autocrítica"