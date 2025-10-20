Cancillería felicitó a Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CancilleriaUy/status/1980254114920513616&partner=&hide_thread=false Uruguay felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.



Saluda al pueblo boliviano por una ejemplar jornada cívica y reafirma los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.



Comunicado completo … pic.twitter.com/twU2bhaE9d — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) October 20, 2025

El domingo, en su discurso de victoria, Paz agradeció al presidente Yamandú Orsi, quien fue de los primeros mandatarios de la región en comunicarse con él.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC, centroderecha), se impuso con el 54,6 por ciento de los votos sobre Quiroga, del partido Libre (derecha), que logró un 45,4 por ciento, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con alrededor del 98 por ciento de las actas escrutadas.

La toma de posesión presidencial será el próximo 8 de noviembre, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ubicada en la ciudad de La Paz (oeste).

Largo camino en la política

Paz llegó a la candidatura presidencial tras un largo periplo en la política local.

Comenzó siendo diputado por el departamento de Tarija (sur) en 2002, repitió el mandato en 2005 por la alianza Podemos (dirigida entonces por el propio Quiroga), fue luego consejero municipal de la ciudad homónima en 2010, alcalde entre 2015 y 2020, y senador por la alianza Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), entre 2020 y 2025.