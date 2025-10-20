Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Matosas | Boston River | Florida

En mi barrio...

Matosas trató de "cobarde" a capitán de Boston River y dijo que lo quedó esperando

Gustavo Matosas rompió el silencio y disparo munición gruesa contra el futbolista de Boston River: "estoy en la 101 esperando todos los días".

Matosas y el capitán de Boston River tras una fuerte discusión

Por Redacción Caras y Caretas

El empate sin goles entre Boston River y Danubio por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 escaló rápidamente de una disputa deportiva a un escándalo con acusaciones de alta gravedad. El capitán de Boston River, Martín González, protagonizó un altercado con el entrenador de Danubio, Gustavo Matosas, al que increpó con una frase que se viralizó.

El incidente en Florida

La polémica se desató alrededor del minuto 71 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, luego de una falta sobre el juvenil danubiano Emiliano Figueroa. Tras la intervención del árbitro, el técnico Matosas encaró a Martín González por el trato al joven futbolista.

El clímax de la discusión se alcanzó cuando González lanzó la frase explosiva: "callate coimero, deja de pedirle plata a los jugadores". A pesar de la gravedad de la acusación pública, el árbitro Hernán Heras amonestó a Matosas y el juego se reanudó.

La fuerte respuesta de Matosas: "Me parece de cobarde"

Horas después del incidente, el entrenador Gustavo Matosas rompió el silencio en una entrevista concedida a El Espectador Deportes, elevando el tenor del conflicto y calificando la acción de González como una "gran cobardía".

El director técnico de Danubio no solo desmintió la acusación de coimas, sino que la relacionó con amenazas a su esfera personal y familiar, indicando que el bienestar de los suyos es su mayor preocupación.

"A veces cuando se prende el foquito de la cámara todo mundo es muy valiente y se convierten en Hércules... pero después cuando se apaga el foquito y el micrófono, esto es muy chico y todos nos conocemos," sentenció Matosas.

El entrenador profundizó en el impacto de la acusación, sugiriendo que hay información del "pasado" que, de ser discutida, "comprometen la salud de mi familia".

"Yo lo único que no soy es buchón. [Lo de González] me parece de cobarde, es más, en mi barrio eso de buchón...", afirmó Matosas, quien además desafió al capitán de Boston River: "Me quedé una hora esperando ahí, me quedé una hora esperando a ver si alguien me iba a buscar y estoy en la 101 esperando todos los días".

"Hay veces que he tenido que aguantarme insultos... porque es muy fácil mandar a dos personas por 200 dólares a que te ataquen o ataquen a tu familia, entonces me callo la boca," concluyó.

