Matosas trató de "cobarde" a capitán de Boston River y dijo que lo quedó esperando

La fuerte respuesta de Matosas: "Me parece de cobarde"

Horas después del incidente, el entrenador Gustavo Matosas rompió el silencio en una entrevista concedida a El Espectador Deportes, elevando el tenor del conflicto y calificando la acción de González como una "gran cobardía".

El director técnico de Danubio no solo desmintió la acusación de coimas, sino que la relacionó con amenazas a su esfera personal y familiar, indicando que el bienestar de los suyos es su mayor preocupación.

"A veces cuando se prende el foquito de la cámara todo mundo es muy valiente y se convierten en Hércules... pero después cuando se apaga el foquito y el micrófono, esto es muy chico y todos nos conocemos," sentenció Matosas.

El entrenador profundizó en el impacto de la acusación, sugiriendo que hay información del "pasado" que, de ser discutida, "comprometen la salud de mi familia".

"Yo lo único que no soy es buchón. [Lo de González] me parece de cobarde, es más, en mi barrio eso de buchón...", afirmó Matosas, quien además desafió al capitán de Boston River: "Me quedé una hora esperando ahí, me quedé una hora esperando a ver si alguien me iba a buscar y estoy en la 101 esperando todos los días".

"Hay veces que he tenido que aguantarme insultos... porque es muy fácil mandar a dos personas por 200 dólares a que te ataquen o ataquen a tu familia, entonces me callo la boca," concluyó.