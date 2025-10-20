Peñarol y el arbitraje en Nacional-Miramar: desde "los ayudan siempre" hasta "vergüenza"

El elenco de Pablo Peirano liquidó el trámite con dos penales de Gómez en el primer tiempo: el primero por una infracción de Federico Alonso sobre Gonzalo Carneiro (que el juez principal Javier Burgos no advirtió y tuvo que ser llamado por el VAR) y el segundo por una sujeción de Mauricio Gómez a Maxi Gómez en un tiro de esquina.

Los posteos de los dirigentes carboneros

Minutos después del hecho, con el partido todavía en juego, desde la interna mirasol comenzaron a manifestar su malestar con el rendimiento arbitral. Jorge Nirenberg lo hizo a través de cuatro estados de WhatsApp y Gonzalo Moratorio mediante un tuit, ambos recordando el posteo del presidente Ignacio Ruglio la semana pasada.

“El CNdF le pide reunión a (Ignacio) Alonso para hablar de los arbitrajes. Me hace acordar a Gótica y la batiseñal cuando necesitaba ayuda el enmascarado. Mi recomendación a quienes jueguen los próximos partidos contra ellos es que, de la mitad de la cancha para atrás, no se arrimen a un jugador albo porque va a ser penal. Y los brazos atados. Vamo y vamo Peñarol, que sin ayuda siempre nos gustó a nosotros”, había escrito el mandatario carbonero sobre el encuentro entre Nacional y el presidente de la AUF.

“¡¡¡No sorprende!!!” y “doblete de vergüenza (en referencia a los penales)”, fueron dos de los posteos de Nirenberg, que recordó el “cuidado cuando pasen la mitad de la cancha” de Ruglio. Además, el integrante del oficialismo aseguró que “dieron resultado las reuniones con los que digitan”, haciendo referencia a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El delegado Moratorio, por su parte, escribió en X (antes Twitter): “Tiene 15 días este estado de WhatsApp del presidente…Está más vigente que nunca. Burgos - Ferreyra (que estaba en el VAR)… ¿¿qué podría salir mal?? ¡¡Vergüenza!!”.