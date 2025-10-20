Fernando Pereira durísimo con el cardenal Sturla: "Ofende a los cristianos"

En ese sentido, criticó que, “hacer política desde la Iglesia diciendo que hay que mirar qué se vota en esa ley, para qué se vota en la elección nacional, es algo que jamás Sturla debería haber hecho”, en referencia al arzobispo de Montevideo.

"Ofende a los cristianos"

Feranando Pereira fue más allá y dijo que “ofende a los cristianos, a los que creemos en la libertad, incluso para no hacer uso de ella, para que se contraponga con nuestra fe, con nuestro credo”, sentenció Pereira.

Sturla participó activamente del tratamiento parlamentario del proyecto de ley de Muerte Digna, con comparecencias ante la Comisión de Salud. Tras su aprobación, la Iglesia emitió una declaración en su contra.

“Sentimos tristeza, pero también gratitud. Tristeza porque se aprobó la ley de la eutanasia, diría San Juan Pablo II, que es un avance más de eso que él llamaba la cultura de la muerte. Lo que hace evidente que entre nosotros tenemos distintas concepciones de lo que es la vida, el dolor, el sentido de la vida y cómo aliviar el sufrimiento”, sostuvo Sturla en un video.