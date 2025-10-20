Hacete socio para acceder a este contenido

Política cristianos |

"Muerte digna"

Fernando Pereira durísimo con el cardenal Sturla: "Ofende a los cristianos"

Fernando Pereira sostuvo que quitarle a alguien la libertad de elegir "por un credo" constituye "un pecado imperdonable".

El presidente del FA, Fernando Pereira.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, celebró este domingo la reciente aprobación de la Ley de Muerte digna -que regula la aplicación de la eutanasia– y cuestionó la postura que ha tenido al respecto el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla.

Días antes de la aprobación de la ley, Sturla pidió comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores para dar su opinión sobre la iniciativa. Allí, entre otras cosas, sostuvo que la ley, “en lugar de contribuir a valorizar la vida, contribuye a pensar que hay vidas descartables”.

Estas manifestaciones fueron cuestionadas por Pereira: “Yo soy cristiano. Tengo derecho a morir de otra manera. Pero que los que no piensan como yo, se les quite la libertad por un credo, es un pecado imperdonable”, sostuvo en su discurso en el acto por los 105 años del Partido Comunista.

En ese sentido, criticó que, “hacer política desde la Iglesia diciendo que hay que mirar qué se vota en esa ley, para qué se vota en la elección nacional, es algo que jamás Sturla debería haber hecho”, en referencia al arzobispo de Montevideo.

"Ofende a los cristianos"

Feranando Pereira fue más allá y dijo que “ofende a los cristianos, a los que creemos en la libertad, incluso para no hacer uso de ella, para que se contraponga con nuestra fe, con nuestro credo”, sentenció Pereira.

Sturla participó activamente del tratamiento parlamentario del proyecto de ley de Muerte Digna, con comparecencias ante la Comisión de Salud. Tras su aprobación, la Iglesia emitió una declaración en su contra.

“Sentimos tristeza, pero también gratitud. Tristeza porque se aprobó la ley de la eutanasia, diría San Juan Pablo II, que es un avance más de eso que él llamaba la cultura de la muerte. Lo que hace evidente que entre nosotros tenemos distintas concepciones de lo que es la vida, el dolor, el sentido de la vida y cómo aliviar el sufrimiento”, sostuvo Sturla en un video.

