Falleció el periodista y comunicador Daniel Figares a los 62 años

Más tarde, alcanzó gran reconocimiento con “Rompekbezas”, ciclo que condujo por más de 12 años en Radio El Espectador, espacio que marcó a una generación de oyentes por su enfoque irreverente y su mirada aguda sobre la actualidad. En 2015, el programa regresó al aire, primero por El Espectador y luego por La X, consolidando su lugar como uno de los referentes del periodismo radial nacional.