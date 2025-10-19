Durante más de cuatro décadas, Figares fue una de las voces más emblemáticas de la radio uruguaya, con un estilo personal que combinaba reflexión, crítica y una profunda sensibilidad social. Su trayectoria comenzó en los años 80 con el programa El Subterráneo, al que siguió Tarde de Perros, ambos emitidos por El Dorado FM.
Un referente
Falleció el periodista y comunicador Daniel Figares a los 62 años
El reconocido comunicador, periodista, autor y conductor radial Daniel Figares falleció en la madrugada de este domingo, a los 62 años, según confirmaron varios de sus colegas y amigos del medio.