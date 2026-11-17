El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, defendió este lunes 16 de noviembre la decisión de mantener sin aumentos los valores de la patente de rodados para 2027 en los vehículos a combustión, pese a reconocer que los automóviles usados han perdido valor en el mercado uruguayo. El también intendente de Florida sostuvo que una reducción mayor del impuesto podría afectar la capacidad financiera de los gobiernos departamentales.
Polémica
Enciso defendió las patentes 2027 pese a la caída del valor de los usados
El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, defendió mantener los valores de las patentes ya que "las intendencias necesitan recursos”.