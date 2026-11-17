Recursos de las intendencias

El presidente del Congreso de Intendentes sostuvo que las administraciones departamentales deben contemplar las consecuencias presupuestales de cualquier reducción tributaria. Explicó que los ingresos procedentes de la patente ya están incorporados a las previsiones financieras de los presupuestos quinquenales.

Enciso se refirió a los “pocos recursos genuinos que tienen las intendencias del interior” y recordó que estos ingresos regresan a la ciudadanía mediante inversiones públicas. A su entender, la discusión no puede limitarse exclusivamente a cuánto pagan los propietarios de vehículos, sino que también debe considerar cómo se financian los servicios y las obras.

El intendente reconoció que el acuerdo puede resultar insuficiente para quienes esperaban una rebaja. Sin embargo, defendió la decisión de no aplicar ajustes por inflación y sostuvo: “En un futuro hay que hacer concesiones, compensaciones, incentivos e ir a la baja mayor”. Para Enciso, mantener los valores actuales constituye un punto de equilibrio entre las necesidades de los contribuyentes y las finanzas departamentales.