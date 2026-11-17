Orsi también apuntó al rol diplomático de ambos países frente al panorama global. “En un contexto geopolítico complejo y cambiante, fortalecer los vínculos entre Uruguay y España es también apostar al diálogo, la cooperación y la construcción de respuestas comunes”, escribió, y subrayó que ambas naciones comparten “una larga historia de cercanía y la voluntad de seguir construyendo juntos hacia el futuro”.

Inversión y comerico

Por su parte, Sánchez destacó la sintonía bilateral y el foco en las inversiones y el comercio. “España y Uruguay compartimos una sólida relación y la voluntad de seguir reforzando nuestros vínculos económicos, comerciales y empresariales”, señaló el jefe del Ejecutivo español en la misma red social.

“Con Yamandú Orsi hemos reafirmado nuestro compromiso por estrechar aún más los lazos entre nuestros países y por fortalecer el espacio iberoamericano”, agregó Sánchez.

La audiencia en La Moncloa formó parte de la agenda oficial que Orsi desarrolla en la capital española. En la mañana de este lunes, el presidente participó como orador en el foro Nueva Economía, donde expuso ante empresarios, autoridades y referentes institucionales sobre las prioridades de su gobierno y la política exterior de Uruguay.