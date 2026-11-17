Respecto a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo evalúe un relanzamiento de su gabinete el próximo año, al promediar la mitad del período de gobierno, Pereira evitó cerrar la puerta de forma definitiva, aunque aclaró que no existe ninguna decisión tomada al respecto. En sus declaraciones, el presidente del Frente Amplio señaló que, si bien o a necesidades políticas, la potestad exclusiva de designar y remover ministros recae únicamente en el presidente Orsi, quien por el momento mantiene su respaldo al equipo actual.

Estas definiciones públicas surgen en un contexto en el que distintos sectores del oficialismo, incluidos algunos jerarcas de relevancia dentro de la administración, habían comenzado a manejar como un escenario factible la realización de cambios ministeriales hacia el cierre de este año o el comienzo del siguiente. La eventualidad de realizar ajustes en el equipo de gobierno incluso formó parte de conversaciones previas mantenidas meses atrás entre el presidente Orsi y la cúpula del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Estabilidad del equipo

No obstante, desde Presidencia de la República se ha desmentido cualquier movimiento en esa dirección, en línea con la postura histórica atribuida a Yamandú Orsi por dirigentes de su entorno más cercano. Quienes conocen su estilo de conducción desde su gestión al frente de la Intendencia de Canelones destacan que el mandatario es partidario de procurar la estabilidad de sus equipos y de no tomar decisiones impulsivas motivadas por los resultados de las encuestas de opinión pública.

Un ejemplo reciente de esta línea de acción se observó cuando el jefe de Estado decidió sostener en su cargo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a pesar de las diferencias públicas surgidas luego de que el secretario de Estado cuestionara la visita de Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz el pasado 2 de mayo. Todo este debate interno en torno a la continuidad ministerial se desarrolla en un escenario en el que diversas consultoras de opinión pública registran bajos niveles de aprobación para la gestión gubernamental, los cuales, si bien no muestran un deterioro pronunciado, tampoco logran evidenciar un repunte significativo.