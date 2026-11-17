El Ministerio del Interior puso en marcha un nuevo llamado público y abierto para la contratación de hasta 1.000 agentes ejecutivos y eventuales que desempeñarán funciones en unidades ejecutoras de la zona metropolitana. El proceso concursal, identificado con el número 8773/2026, apunta a robustecer el despliegue operativo y la presencia policial en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, conforme a las necesidades de servicio de la cartera.
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Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el próximo domingo 13 de diciembre, debiendo realizarse los trámites de postulación de forma exclusiva a través del portal web oficial del organismo, donde se detallan los requisitos formales y las condiciones generales del concurso.
Requisitos de postulación y etapas formativas
Para postularse al escalafón policial, los interesados deben cumplir con una serie de exigencias reglamentarias, entre las que figuran ser ciudadano natural o legal con más de cinco años de ejercicio, tener entre 18 y 35 años de edad al cierre del período de inscripción, y contar con cédula de identidad vigente y credencial cívica. Asimismo, se requiere haber aprobado el primer ciclo de enseñanza secundaria o su equivalente en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) sin asignaturas pendientes, además de acreditar buena conducta y las aptitudes psicofísicas indispensables para la labor.
Durante el transcurso del ciclo de formación y capacitación, los alumnos percibirán mensualmente el equivalente a un salario mínimo nacional. Una vez culminado satisfactoriamente el curso e incorporados formalmente a sus destinos, los funcionarios percibirán una remuneración nominal base de 63.927 pesos —a valores actualizados e incluyendo los componentes de presentismo y compromiso de gestión— bajo una régimen de cuarenta y ocho horas semanales de labor.
Conformación de lista de prelación y vigencia
Desde la secretaría de Estado explicaron que el mecanismo concursal contemplará diversas instancias de evaluación de oposición y méritos, incluyendo pruebas médicas, psicológicas y físicas. El resultado del proceso permitirá estructurar una lista de prelación destinada a cubrir tanto las vacantes existentes como aquellas que se originenten durante la vigencia de la nómina.
Las autoridades recordaron que toda la comunicación oficial y el seguimiento de las etapas del llamado se canalizarán a través de los medios institucionales habilitados, instando a los postulantes a consultar periódicamente las bases y notificaciones correspondientes para asegurar su participación en el proceso de selección.