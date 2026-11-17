Durante el transcurso del ciclo de formación y capacitación, los alumnos percibirán mensualmente el equivalente a un salario mínimo nacional. Una vez culminado satisfactoriamente el curso e incorporados formalmente a sus destinos, los funcionarios percibirán una remuneración nominal base de 63.927 pesos —a valores actualizados e incluyendo los componentes de presentismo y compromiso de gestión— bajo una régimen de cuarenta y ocho horas semanales de labor.

Conformación de lista de prelación y vigencia

Desde la secretaría de Estado explicaron que el mecanismo concursal contemplará diversas instancias de evaluación de oposición y méritos, incluyendo pruebas médicas, psicológicas y físicas. El resultado del proceso permitirá estructurar una lista de prelación destinada a cubrir tanto las vacantes existentes como aquellas que se originenten durante la vigencia de la nómina.

Las autoridades recordaron que toda la comunicación oficial y el seguimiento de las etapas del llamado se canalizarán a través de los medios institucionales habilitados, instando a los postulantes a consultar periódicamente las bases y notificaciones correspondientes para asegurar su participación en el proceso de selección.