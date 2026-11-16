Identifica a Luis Gonzalo Cano como el contratista que señaló a García Burgos, al secretario general de la entidad y al director de Asfamilias, como los responsables. Agrega que un allegado a García declaró ante la Fiscalía que este le habría pedido consignar un cheque y entregarle el dinero para una futura campaña política.

Detenido e inhabilitado

Después de que el caso se hiciera público, García Burgos renunció a la Superintendencia y la Fiscalía dictó en su contra una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, posteriormente levantada.

En 2003, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó y lo inhabilitó por cinco años en un proceso disciplinario. En 2008, el Tribunal Superior de Bogotá archivó el proceso penal por prescripción de la acción.

Quién es García Burgos

De acuerdo con la información publicada por la Presidencia de Colombia, García Burgos es médico ginecólogo oncólogo y oriundo del departamento de Córdoba, en el norte de Colombia.

Se especializó en Ginecología y Obstetricia en la Universidad Javeriana y cursó Ginecología Oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad de Miami. Trabajó en la Fundación Santa Fe y en la Clínica del Country, y fue docente en la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y Unisanitas.

Pertenece a una familia conservadora con presencia en la política cordobesa. Es hijo de Amaury García Burgos, exministro de Salud, exgobernador de Córdoba y exsenador, asesinado en marzo de 1993.

(En base a medios colombianos)