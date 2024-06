Entre anécdotas y cábalas Laura Raffo fue a votar y agradeció a la militancia

Raffo lució un pañuelo que tiene un significado especial: "Este pañuelo me lo regaló Gabriela, la sobrina de Blanca, una militante de toda la vida del Partido Nacional que tiene 75 años. Ella fue a votar toda la vida con este pañuelo y en un acto que hicimos en el límite entre Atlántida y Las Toscas, me lo entregó y me dijo 'quiero que vayas a votar con este pañuelo, te va a traer suerte'. Así que, imagínate, lo guardé en el corazón y hoy me lo estoy poniendo para que sea una jornada de gran votación".