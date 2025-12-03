"Es una mini LUC": Negro cuestionó efectividad de propuestas de seguridad del Partido Nacional

De acuerdo con las fuentes consultadas por el citado medio, Negro definió de forma textual a la LUC como un “pensamiento mágico penal”, al sostener que no generó mejoras en seguridad, incrementó la población carcelaria, profundizó el hacinamiento y aumentó la prisión de mujeres por microtráfico.

Acerca de las nuevas propuestas del PN, advirtió que mantienen una lógica punitiva que agrava penas. Asimismo, Negro señaló que el texto incluye medidas para combatir el fentanilo, pese a que no es una sustancia con incidencia significativa en Uruguay.

Presentación del Plan de Seguridad

El Ministerio del Interior presentará el próximo lunes 8 de diciembre su plan nacional de seguridad. En ese sentido, Negro adelantó al Frente Amplio que la nueva estrategia comenzará a implementarse el 1º de enero de 2026.

Desde el Frente Amplio indicaron que Negro anunció que el gobierno trabajará la seguridad como un “pilar central en la agenda progresista”, con perspectiva de derechos humanos, derechos al cuidado y reconociendo que la inseguridad impacta en la vida cotidiana y en las libertades de las personas.