Los sospechosos robos en las casas de Marset en Bolivia tras su detención

A varios de los investigadores les resultó extraño que se proteja tanto un par de tornillos, pero sobre todo que no haya nada de dinero en efectivo, puesto que Marset lo utilizaba periódicamente para el pago de servicios y labores de la organización.

Robo de relojes en la mansión de Marset

Sin embargo, legisladores bolivianos y la Red DTV accedieron a imágenes originales donde se observan varios relojes de lujo que se encontraban dentro de una de las cajas fuertes de Marset. Se observa cómo estaban acomodados en sus respectivos estuches los siete relojes valuados en casi 3 millones de dólares.

- Un Jacob & Co Bugatti Chiron Tourbillon, valuado entre U$S 1,4 y 1,5 millones.

- Un Jacob & Co Astronomía Sky, valuado en U$S 750.000.

- Un Patek Philippe Nautilus 5980 de oro, valuado en U$S 220.000.

- Un Rolex Presidente, valuado en U$S 57.300.

- Un Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller, valuado en U$S 56.400.

- Un Rolex Cosmograph Daytona, valuado en U$S 50.150.

- Un Rolex Cosmograph Daytona, valuado en U$S 45.000.

Relojes I

Relojes II

La versión de que no había nada en las cajas fuertes se derrumbó por completo luego de que un estuche y certificado de unos los relojes fueran encontrados tirados en el patio de la casa contigua por la vecina de Marset en el barrio Las Palmas, a raíz de la publicación que hizo el medio boliviano Red DTV.

“Certificados confirman que relojes de Marset estaban en la casa de Marset, Gobierno sabe qué policías hicieron el operativo”, apuntó el senador de Libre, Leonardo Roca, quien exigió que sean identificados y monetizar correctamente los bienes incautados.

El legislador advirtió que “evidentemente se habrían robado siete relojes por un valor aproximado de 2.8 millones de dólares” y sostuvo que, aunque lo niegan, “salen botados en la casa de un vecino los certificados de garantía de los propios relojes”.

Marset_relojes

En ese contexto, adelantó que “tendrá que responder la Policía, el Ministerio de Gobierno y todas las personas que formaron parte del operativo” en el que fue detenido el uruguayo, remarcando que esos bienes “formarían parte de los incautados que debe tomar el Estado boliviano, monetizarlo e inyectarlo en la lucha contra el narcotráfico”. Enfatizó que “el Ministerio de Gobierno sabe qué policías hicieron el operativo esa noche”, y sin la presencia de fiscales en el lugar.

Llamativamente, minutos antes de la apertura de las cajas fuertes, las autoridades bolivianas denunciaron que varias casas de Marset en Santa Cruz de la Sierra incluidas las del barrio Las Palmas y Urubó donde estaban las cajas fuertes, fueron saqueadas en las últimas horas, a pesar de estar custodiadas.

Según la versión policial, los dos efectivos un hombre y una mujer de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) fueron encontrados "enmanillados", presuntamente por miembros extranjeros del grupo de Marset.

Ambos policías habrían sido sorprendidos en dos casas de seguridad en la zona de Villa Bonita, donde “los madrugaron” y los dejaron atados de pies y manos, mientras los supuestos atacantes huyeron en una camioneta blanca. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si lograron llevarse algún objeto del lugar y ninguno fue detenido, lo que suma aún más dudas sobre lo ocurrido.

En tanto, en otra de las fincas de Marset (de acuerdo con la información policial), cuando los efectivos llegaron a las propiedades comprobaron que las casas se encontraban vacías. Vecinos habrían narrado a la Policía que vieron un camión que ingresó por la parte trasera de uno de los predios y luego los ladrones abrieron un boquete para sacar los elementos que, si bien no fueron cuantificados, diferentes medios cruceños aseguran que en esas dos casas del narcotraficante había dos bolsones con U$S 5 millones, además de varias joyas y otros objetos de valor.

Las autoridades bolivianas anunciaron que iniciaron una investigación y realizan indagatorias internas para saber si efectivos de la fuerza policial están involucrados en estos casos.

Se señala una feroz interna policial en torno a estos operativos en los que participaron efectivos de distintas partes de Bolivia, ante la desconfianza que generó durante el último tiempo la Policía de Santa Cruz, por ejemplo, durante la fuga de Marset en 2023 y un robo millonario que sufrió uno de sus transportadores de dinero en 2024 cuando fue detenido volviendo de Chile.

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Los perejiles de la historia

Por lo pronto, la Policía cruceña detuvo a un jardinero y a su hijo. El hombre denunció ante la prensa: "Me están culpando porque en mi casa encontraron un jarroncito, un Buda y dos toallas". El humilde trabajador dijo que todo es mentira, que lo están inculcando por haber encontrado un jarroncito, un cuadro de Buda y dos toallas, y que "a los culpables no quieren ir a recogerlos, siguen afuera", señaló.

“Mi hijo menor era el que trabajaba, nosotros no, ahora los policías se llevaron todas nuestras cositas, en vano me están culpando, no me dejaron ni hablar con un abogado”, expresó el imputado al momento de ingresar a la primera audiencia cautelar donde la Fiscalía boliviana solicitó la detención preventiva para los dos.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la defensa expresó su desacuerdo con la decisión judicial y confirmó que recurrirá a la apelación. “No estamos de acuerdo con la decisión que se ha tomado; sin embargo, la norma establece que podemos plantear el recurso de apelación”, declaró el abogado defensor, Vladimir Honor.

Asimismo, el jurista cuestionó los elementos presentados por la Fiscalía, al sostener que no se probó la participación directa de sus defendidos en el supuesto robo. “En este hecho no se ha podido demostrar de qué manera ellos el 13 y el 14 de marzo han ingresado con violencia a poder sustraer esas cosas, porque el 13 y el 14 de marzo ellos no se encontraban en el lugar del hecho. Ellos se encontraban en sus domicilios”, manifestó el abogado de los jardineros detenidos.

Investigan a los policías intervinientes en los operativos

Al respecto, la diputada de Unidad Nacional, Julieta Jiménez, afirmó que en este episodio “hay gato encerrado”.

“Cómo van a dejar una mujer y un hombre custodiando los bienes de Marset; tiene que haber una comisión de investigación del Parlamento” ya que considera que “entre policías y fiscales no se pueden fiscalizar”. Aseveró que el caso Marset está muy lejos de terminar en Bolivia. Jiménez advirtió que “recién es el primer capítulo de esta telenovela”.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, calificó de “vergonzosa” la situación en torno a las cajas fuertes vacías de Sebastián Marset, asegurando que el caso abre “serias dudas”.

Cuestionó la desaparición de dinero, relojes y posibles pruebas, y advirtió que el foco ya no solo está en el capo, sino en identificar quién se habría quedado con esos bienes y si habrá responsables que enfrenten la justicia.

Advirtió que el narcotraficante más buscado del continente “vivía rodeado de lujo, avionetas y poder… pero no tenía nada de efectivo”. “Nadie serio puede creer eso. ¿Quién se quedó con la plata, con los relojes y con las pruebas?, ¿y quién va a ir preso por eso?, preguntó Zambrana sobre estos hechos.

En ese sentido, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, aseguró que “todavía hay malos elementos en la Policía e instituciones del Estado” que contaminaron operativo para capturar a Marset, y solicitó que dichos malos elementos de la Policía boliviana deben ser identificados, separados e investigados.

“No tiene lógica que alguien de semejante vuelo tenga una caja fuerte vacía”, dijo y adelantó que pedirán explicaciones tanto al Ministerio Público como a la Policía.

En ese sentido, en las últimas llegaron a Santa Cruz de la Sierra contingentes policiales provenientes de la capital, con el objetivo de “reforzar los operativos” relacionados a los bienes de Marset, en una nueva fase de investigaciones que ahora apunta a policías y empresarios que estarían siendo chantajeados por los elementos hallados en las cajas de seguridad que podrían comprometerlos.