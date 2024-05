Escáneres del puerto no fueron instalados según lo anunciado

La licitación anunciada en 2019 para comprar un nuevo escáner se realizó en febrero de 2020, pero la misma se declaró desierta en abril de 2021, porque dos de las empresas participantes no cumplieron con la presentación de documentación inicial, y la única que sorteó esos requisitos (S2 Global Inc.) no llegó al puntaje mínimo requerido.