Visita a portaaviones: Viera negó irregularidades y respaldó accionar de Orsi

Sobre posible inconstitucionalidad

Consultado sobre posibilidad de inconstitucionalidad, el senador lo descartó, asegurando que no existió violación alguna, ya que “no hubo desembarco de ningún militar extranjero” y que la actividad se desarrolló en “aguas jurisdiccionales internacionales”.

En relación a las críticas dentro del propio oficialismo, como en el caso del ministro de Trabajo Juan Castillo, que dijo que él no hubiera visitado el portaaviones, el senador sostuvo que “cada compañero tiene derecho a expresarse”, pero remarcó que quien toma las decisiones es el presidente. “Castillo no es el presidente, el presidente es Yamandú Orsi”, subrayó.

El legislador también planteó que, en el contexto internacional actual, Uruguay debe priorizar sus intereses estratégicos. En ese sentido, ejemplificó que decisiones como esta pueden evitar consecuencias económicas adversas: “Seguramente es mucho más beneficioso visitar un portaaviones que tener un aumento arancelario del 50%”.

Sobre el debate ideológico, consideró que no puede ser el único criterio de gobierno. “No podemos estar gobernando de acuerdo a si me es más simpático o menos simpático”, afirmó, y agregó que el presidente debe gobernar “para quienes lo votaron y también para quienes no”.