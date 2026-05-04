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Política Viera | presidente | inconstitucionalidad

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Visita a portaaviones: Viera negó irregularidades y respaldó accionar de Orsi

"Estamos muy confiados en el accionar del presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Creemos que hizo lo que tenía que hacer", dijo el senador Viera.

Nicolás Viera, senador del FA.

Nicolás Viera, senador del FA.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera defendió la actuación del presidente Yamandú Orsi ante la polémica generada por su visita a un portaaviones estadounidense, y rechazó las críticas tanto de la oposición como de algunos sectores políticos.

En rueda de prensa, el legislador afirmó que el oficialismo se mantiene “muy tranquilo” y “confiado en el accionar del Presidente de la República”, al considerar que “hizo lo que tenía que hacer” en el marco de una invitación vinculada al relacionamiento internacional. Según señaló, la presencia del mandatario debe entenderse como parte de sus funciones de representación del Estado.

Viera relativizó el foco puesto en el episodio y sostuvo que se trata de una actividad más dentro de una agenda amplia. “Es un presidente que lo vemos presente no solamente en el portaaviones, también inaugurando viviendas, participando del acto del PIT-CNT y manteniendo vínculos con distintos países”, expresó, al tiempo que calificó como “raro” el nivel de trascendencia otorgado al tema.

Sobre posible inconstitucionalidad

Consultado sobre posibilidad de inconstitucionalidad, el senador lo descartó, asegurando que no existió violación alguna, ya que “no hubo desembarco de ningún militar extranjero” y que la actividad se desarrolló en “aguas jurisdiccionales internacionales”.

En relación a las críticas dentro del propio oficialismo, como en el caso del ministro de Trabajo Juan Castillo, que dijo que él no hubiera visitado el portaaviones, el senador sostuvo que “cada compañero tiene derecho a expresarse”, pero remarcó que quien toma las decisiones es el presidente. “Castillo no es el presidente, el presidente es Yamandú Orsi”, subrayó.

El legislador también planteó que, en el contexto internacional actual, Uruguay debe priorizar sus intereses estratégicos. En ese sentido, ejemplificó que decisiones como esta pueden evitar consecuencias económicas adversas: “Seguramente es mucho más beneficioso visitar un portaaviones que tener un aumento arancelario del 50%”.

Sobre el debate ideológico, consideró que no puede ser el único criterio de gobierno. “No podemos estar gobernando de acuerdo a si me es más simpático o menos simpático”, afirmó, y agregó que el presidente debe gobernar “para quienes lo votaron y también para quienes no”.

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