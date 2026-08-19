La Justicia condenó al joven que mató a Jonathan Cancela en Maroñas

Finalmente, el pasado 30 de enero de 2026, el joven que en ese momento tenía 18 años se entregó frente al estudio de su abogado, ubicado en Héctor Gutiérrez Ruiz y Soriano (Centro de Montevideo). Fue detenido por efectivos del Departamento de Homicidios de la Policía.

Lo mató por error

La noche en la que fue asesinado Jonathan Cancela, recién había salido de la UTU de La Unión, contento por que la había ido bien en un examen y caminaba junto a dos compañeros rumbo al intercambiador Belloni. Al llegar a la esquina de avenida 8 de Octubre y Vicenza, recibió un disparo en la cabeza y murió, pero el ataque no estaba dirigido contra él.

El Departamento de Homicidios de la Policía llevó adelante una investigación que incluyó tareas de inteligencia y vigilancia y permitió identificar plenamente al autor del disparo y conocer las circunstancias en las que sucedió el trágico desenlace.

El condenado discutía con otra persona en la vía pública cuando le efectúa un disparo que lo hiere en la pierna. La bala continuó su trayectoria impactando en este joven que se encontraba en la esquina, provocándole la muerte.