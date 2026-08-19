La Fiscalía de Homicidios de 3er. Turno logró la condena, en proceso abreviado, de Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido, quien dio muerte a Jonathan Cancela, un joven de 28 años, estudiante de la UTU de la Unión, que fue alcanzado por una bala en la avenida 8 de Octubre, en las cercanías del distribuidor Belloni, el pasado 25 de noviembre.
Lo mató por error
La Justicia condenó al joven que mató a Jonathan Cancela en Maroñas
Jonathan Cancela fue asesinado el 25 de noviembre de 2025, al recibir un balazo que no era para él, en plena avenida 8 de Octubre.