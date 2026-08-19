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Sociedad Cancela | joven | estudiante

Lo mató por error

La Justicia condenó al joven que mató a Jonathan Cancela en Maroñas

Jonathan Cancela fue asesinado el 25 de noviembre de 2025, al recibir un balazo que no era para él, en plena avenida 8 de Octubre.

Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido, el joven que mató a Jonathan Cancela.

Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido, el joven que mató a Jonathan Cancela.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Homicidios de 3er. Turno logró la condena, en proceso abreviado, de Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido, quien dio muerte a Jonathan Cancela, un joven de 28 años, estudiante de la UTU de la Unión, que fue alcanzado por una bala en la avenida 8 de Octubre, en las cercanías del distribuidor Belloni, el pasado 25 de noviembre.

El joven delincuente fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio con dolo eventual y porte de arma de fuego en lugares públicos, señala la resolución de la Justicia.

La búsqueda del homicida se amplificó a la sociedad luego de que el Ministerio del Interior difundiera su imagen en redes sociales y solicitara información sobre su paradero.

Finalmente, el pasado 30 de enero de 2026, el joven que en ese momento tenía 18 años se entregó frente al estudio de su abogado, ubicado en Héctor Gutiérrez Ruiz y Soriano (Centro de Montevideo). Fue detenido por efectivos del Departamento de Homicidios de la Policía.

Lo mató por error

La noche en la que fue asesinado Jonathan Cancela, recién había salido de la UTU de La Unión, contento por que la había ido bien en un examen y caminaba junto a dos compañeros rumbo al intercambiador Belloni. Al llegar a la esquina de avenida 8 de Octubre y Vicenza, recibió un disparo en la cabeza y murió, pero el ataque no estaba dirigido contra él.

El Departamento de Homicidios de la Policía llevó adelante una investigación que incluyó tareas de inteligencia y vigilancia y permitió identificar plenamente al autor del disparo y conocer las circunstancias en las que sucedió el trágico desenlace.

El condenado discutía con otra persona en la vía pública cuando le efectúa un disparo que lo hiere en la pierna. La bala continuó su trayectoria impactando en este joven que se encontraba en la esquina, provocándole la muerte.

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