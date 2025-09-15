Personas vinculadas a la Escuela Integral, guardias de seguridad y efectivos policiales obligaron a un pintor de obra a retirar su vehículo, estacionado a media cuadra del referido colegio, porque tenía una bandera de Palestina colgada en la baca.
El insólito suceso fue relatado a Caras y Caretas por un familiar del trabajador. Ocurrió el pasado miércoles 3 poco después de las 9 de la mañana en la calle Maeso en Pocitos, cuando Ismael estacionó su viejo Volvo, tomó algunas herramientas y se dirigió hacia un apartamento que debía pintar.
Al rato suena el portero eléctrico, atiende y una persona que se identifica como guardia de seguridad del colegio hebreo le pide “que quite la bandera del auto porque varios padres se quejaron”.
El hombre se niega, dice que no va a sacar la bandera. Los guardias insisten, le piden que baje. Contesta que lo hará cuando llegue su compañero de trabajo. A la media hora se encuentra con los guardias, ya en la calle, y como no queria problemas, les propone que apenas vean un lugar libre, cerca, le avisen. Pero los guardias insisten con que debe quitar la bandera.
Ya harto Ismael les dice que ni va a quitar la bandera, ni moverá el auto. Y se va a cumplir con su trabajo.
Pero poco después suena el timbre nuevamente y del otro lado dos efectivos policiales de la seccional 10ª le exigen que baje. Estos le dicen que debe quitar la bandera o correr el auto.
Ismael pensó….”me voy a pasar el día en vueltas en la comisaría y ta, vine a trabajar, no quiero líos”…. El auto, con sus herramientas dentro y la bandera, terminó estacionado a cuatro cuadras del lugar.
En su edición del viernes, el semanario Brecha agrega más datos. Una vecina, que siguió todo el incidente desde su balcón porque vio llegar un patrullero, le preguntó a los policías que pasaba y estos contestaron “el señor tiene una bandera que no corresponde, estamos en guerra”.