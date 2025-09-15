Celebraron los 204 de la Independencia de los países de Centroamérica

También se hicieron presentes el Director Adjunto de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Wallace, y el capitán de navío Pablo Laborde, quienes compartieron junto al Embajador Gelli el desarrollo de la actividad.

Actividad en Uruguay

En horas de la tarde, la Embajada visitó la Escuela N.° 49 “República de Nicaragua”, ubicada en Flor de Maroñas. Allí, la Directora Jacqueline Reccioppe, la maestra Victoria Rodríguez y Nerea Tamos, maestra de educación física, y todo el cuerpo docente y los alumnos ofrecieron una cálida bienvenida con danzas típicas y la entonación del Himno Nacional de Nicaragua.

Posteriormente, se realizó un recorrido por la institución, visitando las aulas y los espacios de estudio. Los niños expresaron su alegría al compartir la conmemoración del Día de la Independencia junto al Embajador y al cuerpo docente, fortaleciendo así los lazos de fraternidad y cultura entre ambos pueblos.

El embajador Gelli entregó a los estudiantes materiales escolares y libros que pasaron a integrar la Biblioteca Rubén Darío, espacio cultural de la institución educativa que refuerza los vínculos históricos y de amistad entre Nicaragua y Uruguay.