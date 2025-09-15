Abdala: presupuesto del Interior es "insuficiente y no cumple compromisos"

En relación al sistema penitenciario, destacó que hay refuerzos presupuestales, aunque consideró que se pierde la oportunidad de avanzar en la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado. “Si va a haber refuerzos para el sistema penitenciario, ¿por qué no dar el paso institucional que todos tenemos acuerdo? Lamentablemente no ocurrió”, señaló.

Y sumó: “Claramente no se está cumpliendo lo que se anunció. Supongo que por un tema de estrechez presupuestal o de que las prioridades han estado en otro lado, pero no veo una apuesta en el presupuesto a reforzar la respuesta policial en materia de seguridad. Y eso, por supuesto, nos preocupa”.

El legislador advirtió, además, la falta de un rumbo claro en materia de seguridad. “No hay ninguna novedad, tampoco la hay en cuanto al enfoque dual”, dijo en referencia a la necesidad de combinar la represión del delito con respuestas sociales. También destacó que, pese a los anuncios sobre desarme civil o robos piraña, “no vienen definiciones legales a ese respecto tampoco”.

El gobierno "se corta solo"

Por otro lado, sostuvo que no existe consistencia entre la elaboración de un plan de seguridad hacia 2026: "Es difícil de entender cuál es la estrategia de un gobierno que nos dice que está elaborando un plan de seguridad para el 2026, pero por otro lado está convocando un diálogo interpartidario que se está llevando a cabo, y al mismo tiempo se corta solo en decisiones como esto que trascendió hoy de una reforma integral del Código del Proceso Penal, que es un tema que deberíamos acordar entre todos". Ahí es donde advertimos que realmente no hay consistencia en los planteos, no hay un rumbo claro".