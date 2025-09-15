Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Pablo Abdala | Carlos Negro | compromisos

Seguridad pública

Abdala: presupuesto del Interior es "insuficiente y no cumple compromisos"

El diputado nacionalista Pablo Abdala evaluó la exposición del ministro del Interior, Carlos Negro, y advirtió "falta de rumbo".

Pablo Abdala, diputado del PN.

Pablo Abdala, diputado del PN.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, evaluó la presentación realizada por el ministro del Interior, Carlos Negro, en la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. A su juicio, la exposición del jerarca fue “muy pobre”, ya que, a su entender, "simplemente describió el articulado, pero no dio mayores fundamentos".

El legislador nacionalista sostuvo que la propuesta presupuestal es “inexpresiva” y que “no agrega elementos nuevos, particularmente en lo que respecta al combate y a la prevención del delito”. Si bien reconoció algunas asignaciones para tecnología, señaló que son insuficientes: “Prevé recursos para el sistema de videovigilancia, pero no para el detector de disparos, por ejemplo”.

incumplimiento de compromisos

Abdala también remarcó que se incumplen compromisos asumidos en la campaña electoral, como los aumentos salariales para la policía, la participación de los trabajadores en el Fondo de Vivienda Policial o la atención de las personas privadas de libertad en los servicios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en lugar del Hospital Policial. “Nada de eso viene”, expresó.

En relación al sistema penitenciario, destacó que hay refuerzos presupuestales, aunque consideró que se pierde la oportunidad de avanzar en la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado. “Si va a haber refuerzos para el sistema penitenciario, ¿por qué no dar el paso institucional que todos tenemos acuerdo? Lamentablemente no ocurrió”, señaló.

Y sumó: “Claramente no se está cumpliendo lo que se anunció. Supongo que por un tema de estrechez presupuestal o de que las prioridades han estado en otro lado, pero no veo una apuesta en el presupuesto a reforzar la respuesta policial en materia de seguridad. Y eso, por supuesto, nos preocupa”.

El legislador advirtió, además, la falta de un rumbo claro en materia de seguridad. “No hay ninguna novedad, tampoco la hay en cuanto al enfoque dual”, dijo en referencia a la necesidad de combinar la represión del delito con respuestas sociales. También destacó que, pese a los anuncios sobre desarme civil o robos piraña, “no vienen definiciones legales a ese respecto tampoco”.

El gobierno "se corta solo"

Por otro lado, sostuvo que no existe consistencia entre la elaboración de un plan de seguridad hacia 2026: "Es difícil de entender cuál es la estrategia de un gobierno que nos dice que está elaborando un plan de seguridad para el 2026, pero por otro lado está convocando un diálogo interpartidario que se está llevando a cabo, y al mismo tiempo se corta solo en decisiones como esto que trascendió hoy de una reforma integral del Código del Proceso Penal, que es un tema que deberíamos acordar entre todos". Ahí es donde advertimos que realmente no hay consistencia en los planteos, no hay un rumbo claro".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar