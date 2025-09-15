Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política proyecto de ley | penas | organizaciones

Parlamento

Proyecto de ley establece penas por "el solo hecho de integrar" bandas narco

El proyecto de ley impulsado por un diputado nacionalista apunta a los grupos de frontera y tiene como inspiración normativa aplicada en Italia y EEUU.

Proyecto de ley establece penas por el solo hecho de integrar bandas narco

Proyecto de ley establece penas por "el solo hecho de integrar" bandas narco

 Foto: Foco Uy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El diputado del Partido Nacional por Maldonado Diego Echevarría presentó el pasado martes en la comisión de Seguridad y Convivencia del Parlamento un proyecto de ley que establece penas para personas por "el solo hecho de integrar" bandas dedicadas al narcotráfico.

El proyecto de ley detalla que todo aquel que forme parte de una organización dedicada al narcotráfico u otra forma de crimen organizado, "será castigado con una pena de cuatro a veinte años de penitenciaría". Al mismo tiempo, se establece un aumento de la pena de tercio a la mitad en caso de que dicha organización se constituya "en banda armada" o tenga lazos con organizaciónes del exterior del país.

Los que sean condenados, serán ubicados en un establecimiento penal de máxima seguridad, tendrán restricción de visitas, estarán en aislamiento e incomunicación como medida preventiva. Además, se prevén requisas semanales del sitio donde el condenado se encuentre recluido.

La exposición de motivos del proyecto de ley explica que la expansión de organizaciones criminales en Uruguay "representa un desafío para la seguridad pública". La normativa subraya que La dificultad en la desarticulación de estos grupos muchas veces se da por "carecer de elementos para responsabilizar a toda la banda".

"Cuando 'cae' en manos de la Justicia algún integrante, los demás pueden permanecer en libertad y reorganizarse ya que no participaron en el delito concreto que cometiera el 'caído'", dice el proyecto de ley.

El caso de Italia y Estados Unidos

Como "fuente de inspiración fundamental", el proyecto de ley cita el artículo 416-bis del Código Penal italiano, que tipifica y sanciona "con severidad" el pertenecer a organizaciones mafiosas.

"Esta normativa ha sido un pilar en la lucha contra el crimen organizado en Italia, permitiendo la desarticulación de estructuras delictivas de gran envergadura como la Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta y la Camorra", detalla la exposición de motivos.

En otro punto, se trae a flote el caso de Estados Unidos y la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Esta ley permite procesar judicialmente a personas que conformen organizaciones delictivas, incluso si no han cometido directamente delitos violentos.

Agravamiento de la pena en caso de vinculaciónes con organizaciones internacionales

La mencionada norma establece un agravamiento extra de la pena en caso de relaciones con organizaciones internacionales.

"Sabido es que la región registra la presencia de numerosos grupos criminales, algunos especialmente peligrosos, como el Tren de Aragua, los brasileños Primer Comando Capital, Comando Vermelho, Familia del Norte, Terceiro Comando Puro y los Carteles colombianos y mexicanos", dice la exposición de motivos.

Para Echeverría, con este proyecto de ley "se estaría legislando preventivamente frente a peligros de incidencia de grupos criminales internacionales".

Proyecto de ley:

b1d4038d-6dab-476f-971c-d4f4d6babbb3

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar